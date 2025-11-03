화재에서 살아남은 '안동 광흥사 응진전', 보물로

조선 중기 건립된 겹처마 팔작지붕 전각
'안동 광흥사 응진전' 원경
조선 시대 불교 건축의 변화를 보여주는 사찰 건물이 보물로 관리된다.
국가유산청은 '안동 광흥사 응진전'을 국가지정문화유산 보물로 지정했다고 3일 밝혔다.
광흥사는 통일신라 때 창건됐다고 알려진 유서 깊은 사찰이다. 조선 전기에 불경 간행이 활발히 이뤄졌을 정도로 규모가 컸다.
응진전은 인조 25년(1647)에 기와 공사를 했다는 기록이 남아있어 그 이전인 조선 중기에 세워졌다고 추정된다.
광흥사는 1827년과 1946년 두 차례 화재로 대웅전을 비롯한 주요 전각이 불탔다. 응진전은 중심 영역에서 떨어져 화를 면한 뒤 사실상 중심 불전으로 쓰였다.
'안동 광흥사 응진전' 정면의 공포원본보기 아이콘
건물은 정면 다섯 칸, 측면 두 칸 규모의 겹처마 팔작지붕 형태다. 기둥 사이에 공포를 둔 다포 양식으로 정면을 화려하게 꾸몄다.
옆면과 뒷면은 기둥 위에만 공포를 얹어 상대적으로 단순하다. 국가유산청 관계자 "조선 전기의 특징을 계승하면서도 이후 양식 변화를 보여줘 학술 가치가 크다"고 말했다.
내부에는 경북 유형문화유산인 '소조석가여래오존상 및 16나한상 일괄'이 봉안돼 있다. 16세기에 조성됐다고 추정되는 불상군으로, 마흔두 구에 이른다. 국가유산청 관계자는 "불상의 수가 많고 배치가 독특해 예술성과 연구 가치가 높다"고 평가했다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
