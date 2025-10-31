태백시, 내년 3월 말까지 동절기 제설 종합대책 가동…303㎞ 도로 안전 확보

태백시, 2025~2026 동절기 제설 종합대책 가동

시민 안전 최우선…5개월간 343개 노선 제설 구간 운영

자동염수분사장치·열선 확충 등 스마트 제설 인프라 강화

강원도 태백시(시장 이상호)는 겨울철 시민 안전 확보를 위해 '2025~2026년도 동절기 도로 제설 종합대책'을 수립하고 11월 1일부터 내년 3월 31일까지 5개월간 재난 대응체제에 돌입한다고 31일 밝혔다.

이번 대책은 폭설·결빙 등 각종 동절기 재난에 선제적으로 대응하고, 시민이 안심하고 도로를 이용할 수 있는 '재난에 강한 도시, 안전한 태백'을 구현하는 데 목표를 두고 있다.

시는 제설 효율을 높이기 위해 지난해보다 15t 덤프트럭 4대를 추가 임차해 총 23대를 운영하고, 충청남도 공주시 및 강원특별자치도 도로관리사업소로부터 살포기 4대, 제설기 6대를 각각 인수해 장비 고장 시에도 유연하게 대처할 수 있도록 했다.

제설은 343개 노선, 총연장 303.75㎞ 구간을 대상으로 진행되며, '초기 대응-1~3단계 대응-대설경보 시 전 직원 비상근무체계'로 이어지는 단계별 대응시스템이 운영된다.

특히 전문 제설인력 38명을 중심으로 폭설 예보 단계부터 선제적으로 투입하고, 주요 간선도로와 시내 중심가 등 교통량이 많은 지역에는 제설제를 조기 살포하여 도로 통행 안전을 확보할 예정이다

태백시는 결빙 및 블랙아이스 사고를 예방하기 위해 스마트 제설 인프라를 확대한다.

상습 결빙 구간 17개소에 설치된 자동염수분사장치를 본격 가동하고, 내년에는 도로 열선 설치 구간을 21개소까지 확대할 계획이다.

또한 소금과 염화칼슘 등 제설자재를 사전에 확보해 공급 차질을 방지하고, 비도심 지역의 급경사·급커브 구간에는 모래주머니(방활사)를 선제적으로 비치해 안전사고를 예방한다.

아울러 제설 차량에는 GPS를 부착해 제설 현황을 실시간 관리하고, 효율적인 장비 운용을 지원한다.

이와 함께 12월 초에는 금대봉길 통행 제한을 실시하고, 결빙취약 도로 7개소 집중 관리, 제설 책임구간 지정제 운영, 시민 자율 제설 참여 유도 등으로 빈틈없는 제설체계를 구축할 예정이다.

이상호 태백시장은 "이번 대책은 단순한 제설을 넘어 시민의 생명과 안전을 지키는 예방 중심 행정의 일환"이라며 "선제적 대응체계와 스마트 제설 인프라를 바탕으로 시민이 안심할 수 있는 겨울 도로 환경을 만들겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



