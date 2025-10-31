이현재 시장, MZ세대 공무원과 '조직 활성화 교육'…세대 간 벽 허물다

이현재 하남시장, 직접 소통으로 조직 활성화 이끌어

신뢰·존중 기반 '활기찬 하남시'…복지·육아 지원 강화 약속

근무 만족도 UP…시, MZ세대와 공감하며 혁신 시동

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 30일부터 31일까지 강원도 평창에서 7급 이하 MZ세대 공무원 250여 명이 참여한 가운데 '조직 활성화 교육'을 열었다.

이현재 하남시장이 31일 강원도 평창에서 7급 이하 MZ세대 공무원 250여 명이 참여한 가운데 '조직 활성화 교육'을 열고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 '소통과 협업으로 활기찬 조직문화 조성'을 목표로 마련된 자리로, 딱딱한 강의 대신 참여형 프로그램 중심으로 구성돼 젊은 공무원들의 열띤 호응을 얻었다.

교육은 ▲조직 커뮤니케이션(팀빌딩) ▲시장님과 소통의 시간 ▲레크리에이션 ▲현장체험 등으로 진행됐다. 팀별 미션 수행을 통해 협업과 소통의 중요성을 배우고, 시장과 직접 대화하며 공감대를 넓혔으며 둘째 날에는 평창 일대 현장학습을 통해 재충전의 시간을 가졌다.

첫날 오후 열린 조직 커뮤니케이션(팀빌딩) 시간에는 '하남시장배 미니올림픽'이 진행됐다. 이현재 하남시장은 직접 한 팀에 합류해 직원들과 컵쌓기·컬링·로잉·패드민턴 등 다양한 종목을 함께 즐기며 경기에 나섰다.

젊은 직원들과 한 팀이 되어 땀 흘리며 호흡을 맞추는 시장의 모습이 현장 분위기를 달궜고, 경기 내내 응원과 환호가 이어지며 현장은 열기로 가득했다.

미니올림픽으로 한껏 달아오른 분위기 속에 이어진 '시장님과의 소통의 시간'에서는 사전에 설문을 통해 받은 직원들의 질문과 애로사항을 중심으로 진솔한 대화가 오갔다. 이 시장은 직원들의 고민 하나하나에 귀 기울이며 공감과 격려의 메시지를 전했다.

이어 젊은 공무원들이 신뢰와 존중 속에서 성장할 수 있도록 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.

실제로 하남시는 MZ세대 공무원들의 근무 만족도와 조직문화 개선을 위해 다양한 제도를 추진하고 있다. 올해부터 시보 해제를 마친 신규 직원에게 복지포인트 30만원을 추가 지급하고 있으며, 내년에는 '육아시간 업무대행 수당' 제도를 신설해 육아와 업무의 균형을 적극 지원할 계획이다.

또한, 2026년부터 '인사고충심사제도'를 도입해 인사 관련 고충을 보다 공정하고 합리적으로 처리할 수 있는 기반을 마련할 예정이다.

이와 함께 주간회의 일정도 11월부터 월요일에서 화요일로 조정하는 등 직원들의 업무 부담을 줄이기 위한 세심한 변화도 지속적으로 추진 중이다.

이현재 시장은 "공직사회의 변화는 제도나 시스템이 아니라 '사람'에서 시작된다"며 "MZ세대 공무원 한 사람 한 사람이 하남시의 미래를 만들어가는 주체"라고 강조했다.

또 "젊은 공무원들이 자유롭게 의견을 제시하고 신뢰와 존중 속에서 성장할 수 있도록 적극 지원하여 이를 통해 대민서비스 향상과 행정 역량을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

교육에 참석한 한 직원은 "오랜만에 머리를 비우고 서로 격려할 수 있는 시간이었다"며 "이런 재충전의 기회가 업무에도 큰 도움이 될 것 같다"고 소감을 전했다.

한편, 시는 '청년희망도시 하남' 실현을 위해서도 일자리부터 워라밸까지 청년의 삶 전반을 촘촘히 지원하고 있다.

하남시는 청년들의 가장 큰 고민인 일자리 문제 해결을 위해 취업 교육비 지원, 기업-청년 실시간 매칭 '청년 채용 존', AI면접·현직자 멘토링 등 전방위 취업 지원 시스템을 운영 중이다.

특히 구직을 단념했던 청년을 다시 사회로 이끄는 '청년도전지원사업'은 심리상담과 관계 형성 교육을 병행하며 자존감을 회복시키는 프로그램으로 주목받고 있다. 최대 350만원의 참여수당을 통해 안정적인 재도전 기반도 마련했다.

또한 시는 청년을 시혜적 대상이 아닌 시정의 동반자로 세우고 있다. '청년명예시장', '청년정책특보단', '청년명예크리에이터' 등이 시정 참여와 홍보에 앞장서며, 1억 원 규모의 청년 자율기획 워크숍은 청년의 아이디어가 실제 정책으로 이어지는 대표 사례로 평가받고 있다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



