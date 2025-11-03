본문 바로가기
경찰청, 제68주년 '112의 날' 기념식 개최

임춘한기자

입력2025.11.03 15:00

경찰청은 3일 '제68주년 112의 날 기념식' 행사를 개최했다고 밝혔다.


경찰청, 제68주년 ‘112의 날’ 기념식 개최
이번 기념식은 '112는 언제나 국민 곁에 있습니다'를 주제로 ▲바른 112신고 공모전 수상작 소개 및 시상 ▲112 협업 유공 국민 감사장 수여 ▲긴급신고 관계기관 표창 ▲현장대응 최우수 경찰관서 및 올해의 112요원 등 우수 경찰관 표창 ▲112 우수사례 모음집 공개 ▲기념사 순으로 진행됐다.

경찰은 112신고 시스템을 지속해서 고도화해 인공지능(AI)을 기반으로 한 차세대 112시스템을 구축하는 등 미래형 치안체계로의 전환을 추진할 계획이다.


유재성 경찰청장 직무대행은 "112는 국민의 불안과 불편을 일일이 살피고 알리며 68년의 세월 동안 365일 24시간 한순간도 쉬지 않고 국민안전 수호라는 사명을 다하고 있다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

