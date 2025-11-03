경찰청, 제68주년 ‘112의 날’ 기념식 개최

경찰청은 3일 '제68주년 112의 날 기념식' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 기념식은 '112는 언제나 국민 곁에 있습니다'를 주제로 ▲바른 112신고 공모전 수상작 소개 및 시상 ▲112 협업 유공 국민 감사장 수여 ▲긴급신고 관계기관 표창 ▲현장대응 최우수 경찰관서 및 올해의 112요원 등 우수 경찰관 표창 ▲112 우수사례 모음집 공개 ▲기념사 순으로 진행됐다.

경찰은 112신고 시스템을 지속해서 고도화해 인공지능(AI)을 기반으로 한 차세대 112시스템을 구축하는 등 미래형 치안체계로의 전환을 추진할 계획이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 "112는 국민의 불안과 불편을 일일이 살피고 알리며 68년의 세월 동안 365일 24시간 한순간도 쉬지 않고 국민안전 수호라는 사명을 다하고 있다"고 말했다.





