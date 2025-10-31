코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세

하락 출발 후 상승 전환

코스닥도 1% 넘게 올라

31일 코스피와 코스닥 양 시장이 나란히 상승 마감했다. 코스피는 반등에 성공해 4100선에 재진입했고, 코스닥도 1%대 강세를 보였다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.50% 오른 4107.50으로 거래를 마쳤다. 전장보다 0.09% 빠진 4083.35로 출발한 지수는 개장 직후 낙폭을 키우며 4060선까지 밀려났으나, 이내 상승 전환해 4100선에서 등락을 거듭했다.

기관이 8149억원을 사들이며 지수 상승을 주도했다. 반면 개인과 외국인은 각각 2033억원, 5988억원을 내다 팔았다.

업종별로 살펴보면 IT서비스가 4.31% 상승하며 전 업종에서 가장 높은 상승률을 기록했고, 오락·문화(2.93%) 운송·창고(1.96%) 운송장비·부품(1.49%) 증권(0.92%) 전기·전자(0.86%) 제약(0.73%) 제조(0.62%) 등의 순으로 상승폭이 컸다. 반면 금속(-2.24%) 보험(-1.35%) 비금속(-1.06%) 화학(-1.04%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 시총 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 3,400 등락률 +3.27% 거래량 36,685,902 전일가 104,100 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 "300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close 가 3.27% 오르며 강세로 마감했다. 삼성전자는 이날 하락 출발했으나 전날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 회동으로 반도체 협력 기대감이 반영되며 꾸준히 상승폭을 키웠다. 장중 한때 10만9200원까지 치솟으며 신고가를 경신하기도 했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 25,000 등락률 +9.43% 거래량 3,621,762 전일가 265,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, 美관세에 이익 3조 증발…내달부터 개선 전망"300억짜리 광고를 무료로 했네"…젠슨 황이 들자 테라·정관장도 특수 기대코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환 전 종목 시세 보기 close 도 회동으로 우호적 분위기가 형성돼 9.43%로 마감했다.

또 다른 대형 반도체주인 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 559,000 전일대비 9,000 등락률 -1.58% 거래량 3,343,856 전일가 568,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대 전 종목 시세 보기 close 는 1.58% 빠지며 상반된 흐름을 보였다. 이밖에 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 600,000 전일대비 6,000 등락률 +1.01% 거래량 130,462 전일가 594,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 트럼프, 韓 조선소 방문 무산… 협력 강화 기류는 이어져 전 종목 시세 보기 close (1.01%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 119,900 전일대비 3,700 등락률 +3.18% 거래량 3,038,620 전일가 116,200 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, 美관세에 이익 3조 증발…내달부터 개선 전망기아, 美관세 영향에 3Q 영업익 50%↓…"하이브리드 판매 확대"(상보)코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환 전 종목 시세 보기 close (3.18%) 등은 올랐고, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 473,000 전일대비 13,500 등락률 -2.77% 거래량 499,652 전일가 486,500 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 LG화학, 3분기 영업익 38.9%↑…석화 부문 5분기만에 '흑자전환'코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-2.77%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 88,700 전일대비 1,000 등락률 -1.11% 거래량 5,182,993 전일가 89,700 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대 전 종목 시세 보기 close (-1.11%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 979,000 전일대비 15,000 등락률 -1.51% 거래량 119,945 전일가 994,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close (-1.51%)는 약세로 마감했다.

이날 코스닥은 전장보다 1.07% 오른 900.42에 장을 마감했다. 지수는 전장보다 0.41% 뛴 894.54로 출발한 뒤 상승폭을 키워 900선을 유지했다.

외국인과 기관이 각각 1705억원, 1441억원을 사들이며 시장을 이끌었다. 반면 개인이 홀로 3086억원을 팔아치웠다.

업종별로는 일반서비스(3.39%) 기계·장비(2.88%) 제약(1.63%) 의료·정밀기기(1.03%) IT서비스(0.92%) 제조(0.85%) 등의 순으로 올랐다. 하락 마감한 업종은 종이·목재(-1.37%) 화학(-1.05%) 비금속(-1.01%) 섬유·의류(-0.88%) 금융(-0.75%) 운송·창고(-0.65%) 전기·전자(-0.46%) 등이다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 488,500 전일대비 16,500 등락률 +3.50% 거래량 531,464 전일가 472,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 '오천피'도 현실로 다가오나? 역대급 불장에 높아지는 눈높이코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (3.50%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 436,500 전일대비 84,500 등락률 +24.01% 거래량 2,078,619 전일가 352,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 [특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리 전 종목 시세 보기 close (24.01%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 270,500 전일대비 7,500 등락률 +2.85% 거래량 258,144 전일가 263,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오 전 종목 시세 보기 close (2.85%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 99,700 전일대비 6,700 등락률 +7.20% 거래량 1,316,121 전일가 93,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오'코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜? 전 종목 시세 보기 close (7.20%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 234,000 전일대비 13,000 등락률 +5.88% 거래량 247,556 전일가 221,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜코스피 장중 1.7% 하락…3970대로 전 종목 시세 보기 close (5.88%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 146,400 전일대비 4,900 등락률 +3.46% 거래량 396,848 전일가 141,500 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오'코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜? 전 종목 시세 보기 close (3.46%) 등이 상승 마감했다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 160,000 전일대비 2,600 등락률 -1.60% 거래량 695,197 전일가 162,600 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 '오천피'도 현실로 다가오나? 역대급 불장에 높아지는 눈높이코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-1.60%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 88,000 전일대비 1,200 등락률 -1.35% 거래량 2,076,158 전일가 89,200 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 증시 기대감에 개인 투자자들 스탁론 카드 ‘만지작’ 전 종목 시세 보기 close (-1.35%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,600 전일대비 400 등락률 -0.82% 거래량 497,800 전일가 49,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 연 4%대 금리 주식자금으로 모처럼의 기회 살려볼까? 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (-0.82%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 541,000 전일대비 3,000 등락률 -0.55% 거래량 79,929 전일가 544,000 2025.10.31 15:30 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close (-0.55%) 등은 내렸다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "단기 급등 부담이 존재하지만 반도체 호조, 정부 정책 기대, 기업실적 개선세를 고려하면 추가 상승 여력은 충분하다"며 "다음 주 조선, 원전, 방산, 2차전지 등 최근 지수 상승을 주도하고 있는 기업들의 실적 발표가 대거 예정돼 있어 주목할 필요가 있다"고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



