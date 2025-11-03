캐나다·호주 등과 경제·안보회담…李대통령 '실용외교' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①이재명 대통령, APEC 정상회의 계기 加·호주 등 연쇄 양자 회담

②글로벌 에너지 리더들, AI 시대 전력 해법 논의

③반도체 장비·선박 투자 급증…설비투자 7개월 만에 최대폭 증가

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 상승 마감…아마존 등 일부 기술주 호실적

○이어진 상승 랠리…차익실현 매물에 상승폭 제한적

○일부 Fed 인사 매파적 발언 나오기도

Top3 NEWS

■ 李대통령, 加·호주 등과 연쇄 경제·안보회담…'실용외교' 결실 [경주APEC] ○加와 비밀정보보호 협정 체결

○호주 총리 포스코 제철소 방문

○뉴질랜드와 전략동반자 격상

■ [경주APEC]에너지 리더들, 'AI 시대' 전력 해법 모색 ○테라파워 등 원자력 업계 '에너지 믹스' 논의

○"전력 수요와 탄소중립, 동시에 해결할 방법"

○'미국산 LNG 활용' 아태 지역 협력방안 고민

■ 9월 설비투자 12.7%↑…7개월 만에 최대폭 증가(종합) ○반도체 장비·선박 투자 급증

○전산업생산 1.0%↑, 건설기성 11.4%↑

○소매판매, 의복·승용차 부진 0.1%↓

그래픽 뉴스 : 코스피 4000에도 웃지 못하는 개인…팔면 오르고 사면 내리고

○10월 순매수 상위 종목 분석

○개인이 6조 순매도한 삼성전자, 이달 들어 24% 상승

○곱버스·금현물 ETF 투자했다 '낭패'

the Chart : 기준금리 동결에도 주담대 '역주행'…최저금리 4%대도 코앞

○한국은행 기준금리 3회 연속 동결에도 주담대 금리 상승

○시장금리 상승·가산금리 유지 영향

○대출금리 오름세 당분간 지속

오늘 핵심 일정

○국내

리브스메드 코스닥 청약, 예정 공모가 4만4000~5만5000원

페스카로 코스닥 청약, 예정 공모가 1만2500~1만5500원

○해외

10:45 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (10월)

17:55 독일 제조업 구매관리자지수 (10월)

23:45 미국 제조업 구매관리자지수 (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 1℃( ▼ 6 ℃ ) ｜최고기온 : 12℃( ▼ 2℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

