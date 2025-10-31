순창군, 내달 15~16일 '코리아 떡볶이 페스타'

포토존·페이스페인팅 등 즐길거리 풍성

전북 순창군이 내달 15~16일 순창발효테마파크 일대에서 '2025 순창 코리아 떡볶이 페스타' 행사를 연다.

31일 군에 따르면 이번 축제는 재단법인 순창발효관광재단이 주관하고 순창군이 후원하는 대형 먹거리 문화 행사로, 순창 대표 특산품인 고추장을 활용한 다양한 형태의 떡볶이 콘텐츠를 통해 지역 장류문화와 미식 자원을 전국에 알리기 위해 마련됐다.

특히, 지난해 처음으로 개최된 '2024 순창 떡볶이 페스타'에서는 총 18개 팀이 참가한 떡볶이 부스에 관람객들의 발길이 끊이지 않았다. 행사 현장에서는 순창 전통고추장 떡볶이, 순창 한우를 활용한 궁중 떡볶이, 순창산 호박·밤을 곁들인 이색 떡볶이 등 지역 농특산물을 접목한 다채로운 메뉴가 선보이며, 순창만의 독창적인 떡볶이 문화에 대한 호평을 끌어냈다.

올해는 이러한 성과를 바탕으로 프로그램을 대폭 확대해 총 5개 분야 28개 세부 프로그램으로 구성된다. 떡볶이를 주제로 한 체험, 공연, 요리 대회, 마켓 등 전국 각지에서 모인 떡볶이 브랜드와 창의적인 레시피가 대거 소개될 예정이다.

주요 프로그램으로는 고등학생 이상을 대상으로 한 미션 런 이벤트 '달려라 떡볶킹', 일반 참가자들이 창의력을 겨루는 '떡볶이 대첩', 떡볶이·분식 판매존, 순창 11개 읍·면 주민이 참여하는 읍·면 떡볶이 판매 부스 등이 준비돼 있다.

여기에 유명 셰프 레이먼 킴이 직접 참여하는 쿠킹클래스인 파인다이닝 프로그램 'I'm Fine 떡볶이'와 안유성 셰프가 참여한 '떡볶이 연구소'도 진행돼 관람객들의 기대를 모으고 있다.

또 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 체험형 콘텐츠도 풍성하게 구성돼 있다. 떡볶이 만들기 체험, DIY 밀키트 제작, AI로 나만의 캐릭터 만들기, 추억의 포토존과 페이스페인팅, 줄줄이 떡볶이 열차 체험 등 누구나 참여할 수 있는 다채로운 프로그램이 상시 운영된다.

공연 무대에서는 떡볶이 조리도구를 활용한 난타 공연, 버블·매직쇼, 플래시몹 퍼포먼스 등 다양한 무대 콘텐츠가 펼쳐질 예정이다.

최영일 군수는 "고추장의 본고장 순창에서 전국 각지의 떡볶이가 모이고, 지역민이 함께 만들어가는 진정한 로컬 축제가 될 것이다"며 "전국의 떡볶이 애호가들과 가족 단위 관광객들의 많은 관심과 방문을 바란다"고 말했다.





