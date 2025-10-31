보성군, 농산물안전분석실 구축 공모사업 선정

사업비 10억 확보…지역 농산물 안전성 기대

전남 보성군은 농촌진흥청이 추진하는 '2025년 농산물안전분석실 구축사업' 공모에 최종 선정돼 총사업비 10억원을 확보했다고 31일 밝혔다.

이번 사업은 농산물 생산과 로컬푸드 유통단계의 안전성을 분석할 전문 시설을 확충하기 위한 것으로, 전남에서는 보성군이 유일하게 선정되는 성과를 거뒀다.

군은 지난 2009년부터 자체적으로 농산물 안전성 검사를 수행해 왔으나, 유통 구조 다양화와 소비자 요구 수준 고도화에 따라 첨단 분석장비 확충과 실험환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

군은 이번 국비 확보를 통해 잔류농약 다성분 분석장비(LC-MS/MS) 등 정밀 분석 장비를 추가 도입하고, 시료 전처리와 품질관리 시스템을 개선해 연간 검사 처리능력을 기존 대비 약 150% 향상할 계획이다.

또 분석실 공간 재배치와 환경 개선으로 근무 효율성을 높이는 한편, 지역 농산물에 대한 사전 안전성 검사 확대, 농업인 대상 잔류농약 저감 기술지원 등 서비스 범위를 단계적으로 확장할 방침이다.

김철우 군수는 "이번 사업은 단순한 장비 확충이 아니라, 지역 농산물 신뢰도를 높이는 과학적 기반을 강화하는 중요한 계기다"며 "앞으로도 안전하고 품질 좋은 농산물이 생산·유통될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





