코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환

하락 출발 후 회복…4100선 등락

코스닥도 1% 넘게 상승

31일 개장 직후 4060선까지 밀려났던 코스피가 상승 전환해 4110선을 회복했다. 코스닥도 상승 폭을 키워 900선에 재진입했다.

31일 코스피 지수가 하락 출발 후 반등에 성공하면서 최고치 경신에 다시 한번 도전하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 각종 지수와 환율이 표시되고 있다. 2025.10.31 윤동주 기자

이날 오전 10시 52분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.61% 뛴 4111.75를 나타내고 있다. 이날 전장보다 0.09% 빠진 4083.35로 출발한 지수는 낙폭을 키우다가 상승 전환에 성공, 4100선 전후에서 등락을 거듭하고 있다.

기관이 3651억원을 순매수하며 시장을 주도하고 있다. 반면 개인과 외국인은 각각 787억원, 2902억원을 내다 팔고 있다.

미국 반도체주가 주춤한 여파로 이날 장 초반 약세를 보였던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 105,200 전일대비 1,100 등락률 +1.06% 거래량 16,060,350 전일가 104,100 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 '치맥 회동' 등장한 테라 타워·정관장…유통업계 '젠세니티' 특수 기대코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대 전 종목 시세 보기 close (0.86%)가 상승세로 돌아서며 시장에 긍정적 영향을 주고 있다. 다만 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 560,000 전일대비 8,000 등락률 -1.41% 거래량 1,528,975 전일가 568,000 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대나신평, SK하이닉스 등급전망 '긍정적'으로 상향 전 종목 시세 보기 close 는 0.70% 내린다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 475,500 전일대비 11,000 등락률 -2.26% 거래량 196,346 전일가 486,500 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 김동명 LG엔솔 사장 "내년 ESS 글로벌 생산능력 더 늘린다"롤러코스터 타는 코스피…하락 전환 후 '반등' 전 종목 시세 보기 close (-1.54%)를 제외하고 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 26,500 등락률 +10.00% 거래량 2,124,157 전일가 265,000 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 '치맥 회동' 등장한 테라 타워·정관장…유통업계 '젠세니티' 특수 기대한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대아이오닉 9·스포티지, 美 IIHS 충돌평가 '가장 안전한 차' 선정 전 종목 시세 보기 close (7.36%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,777,149 전일가 89,700 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close (0.56%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 609,000 전일대비 15,000 등락률 +2.53% 거래량 80,145 전일가 594,000 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 트럼프, 韓 조선소 방문 무산… 협력 강화 기류는 이어져한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close (2.69%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 997,000 전일대비 3,000 등락률 +0.30% 거래량 47,061 전일가 994,000 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜 전 종목 시세 보기 close (0.50%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 121,300 전일대비 5,100 등락률 +4.39% 거래량 1,457,022 전일가 116,200 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 아이오닉 9·스포티지, 美 IIHS 충돌평가 '가장 안전한 차' 선정[특징주]현대기아차, 관세 족쇄 풀고 동반 신고가 전 종목 시세 보기 close (3.83%) 등 시가총액 상위 종목들도 상승세를 보이고 있다.

같은 시각 코스닥도 전장 대비 1.14% 오른 901.02를 기록하고 있다. 지수는 전장보다 0.41% 뛴 894.54로 출발해 상승해 상승 폭을 키우고 있다.

외국인과 기관이 각각 288억원, 704억원을 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다. 반면 개인은 919억원을 순매도하고 있다.

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 488,000 전일대비 16,000 등락률 +3.39% 거래량 342,913 전일가 472,000 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close (3.39%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 162,900 전일대비 300 등락률 +0.18% 거래량 299,716 전일가 162,600 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'조방원’ 이끈 코스피 4000 돌파…정책·실적 두 날개로 강세장 본격화 전 종목 시세 보기 close (0.74%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 90,500 전일대비 1,300 등락률 +1.46% 거래량 1,384,363 전일가 89,200 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 증시 기대감에 개인 투자자들 스탁론 카드 ‘만지작’코스피, 사상 최고치 또 경신…SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (2.80%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 384,000 전일대비 32,000 등락률 +9.09% 거래량 736,109 전일가 352,000 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 [특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리'4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감' 전 종목 시세 보기 close (8.38%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,300 전일대비 300 등락률 +0.61% 거래량 243,330 전일가 49,000 2025.10.31 11:26 기준 관련기사 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 연 4%대 금리 주식자금으로 모처럼의 기회 살려볼까? 최대 4배까지한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close (0.51%) 등 시총 상위 5개 종목 모두 오르고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



