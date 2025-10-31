본문 바로가기
시지바이오, 안면조직고정용실 '두스' 확증 임상시험계획 승인

정동훈기자

입력2025.10.31 09:58

숏뉴스
바이오 재생의료 전문기업 시지바이오는 안면조직고정용실 '두스(Dooth)'가 식품의약품안전처로부터 '확증 임상시험계획' 승인을 받았다고 31일 밝혔다.

시지바이오의 안면조직고정용실 '두스(Dooth)'. 시지바이오

시지바이오의 안면조직고정용실 '두스(Dooth)'. 시지바이오

이번 임상시험 돌입은 시지바이오가 자회사 시지엠베이스와 공동 개발한 두스의 국내 인허가 및 글로벌 상용화를 위한 핵심 단계로 주요 상급종합병원을 포함한 다기관에서 진행될 예정이다. 임상시험을 통해 두스의 안전성과 유효성을 과학적으로 검증할 계획이다.


안면조직고정용실은 조직에 삽입돼 피부를 당기고 고정하지만, 고정력이나 유지력을 높이기 위해 보조적으로 묶음(Tie) 과정을 사용하는 경우가 있다. 이때 묶인 부위에서 패임(dimple)이 생기거나 시간이 지나며 유지력이 떨어질 수 있다. '두스(Dooth)'는 이러한 한계를 개선한 제품으로 별도의 묶음 과정 없이도 실이 체내에서 단단히 고정되도록 설계돼 안정적인 유지력을 확보할 수 있다.

즉, 별도의 고정(Tagging & Tie) 과정이 필요 없어 사용 시간을 단축하고, 피부 손상을 줄여 의료진의 편의성과 소비자의 만족도를 함께 높였다. 국내에서 특허 받은 독자적 구조를 적용해 사용 편의성과 유지력을 동시에 높였다. 또한 두스는 체내 분해 과정에서 콜라겐 생성을 유도해 장기적인 피부 탄력 개선에도 도움을 줄 수 있는 점이 장점으로 꼽힌다.


시지바이오는 이번 확증임상을 통해 확보한 임상 근거를 바탕으로, 유럽 CE 인증, 미국 FDA 인허가, 중국 NMPA 인허가 등 글로벌 시장 진출을 단계적으로 추진할 계획이다.


유현승 시지바이오 대표이사는 "두스(Dooth)는 시지바이오의 핵심 기술력이 집약된 차세대 리프팅 솔루션으로, 의료진과 소비자 모두의 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "이번 확증임상을 통해 두스의 안전성과 유효성을 과학적으로 입증하고, 글로벌 인허가 및 상용화를 본격화하겠다"고 밝혔다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr


