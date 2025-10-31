코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세

장중 4070선까지 밀려

삼성전자·SK하이닉스 ↓

31일 코스피는 4080선에서 하락 출발한 후 4070선까지 밀리고 있다. 코스닥은 강보합세로 거래를 시작해 장 초반 상승세를 유지하고 있다.

이날 오전 9시 16분 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.39% 내린 4070.94를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.09% 빠진 4083.35로 출발해 하락 폭을 키우고 있다.

개인과 외국인이 각각 12억원, 987억원을 팔아치우며 지수 하락을 견인하고 있다. 반면 기관이 1105억원을 순매수하며 하단을 지지하고 있다.

다수 종목이 내린다. 보험(1.45%) 건설(-1.02%) 통신(-0.83%) 금속(-0.82%) 전기·전자(-0.80%) 화학(-0.74%) 유통(-0.59%) 의료·정밀기기(-0.44%) 등의 순으로 하락 폭이 크다. 반면 오락·문화(2.62%) IT서비스(2.40%) 운송·창고(1.40%) 증권(1.17%) 제약(0.47%) 등은 오른다.

국내 '반도체 투톱' 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 104,400 전일대비 300 등락률 +0.29% 거래량 10,391,432 전일가 104,100 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대큰형님 따라 동생들도 신고가 행진…삼성그룹株 '잔칫집''4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감' 전 종목 시세 보기 close (-0.38%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 562,000 전일대비 6,000 등락률 -1.06% 거래량 1,051,310 전일가 568,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대나신평, SK하이닉스 등급전망 '긍정적'으로 상향'4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감' 전 종목 시세 보기 close (-1.94%)가 동반 하락하고 있다. 전날 미국 반도체 종목 약세 여파로 해석된다. 이밖에 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 479,000 전일대비 7,500 등락률 -1.54% 거래량 123,306 전일가 486,500 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 김동명 LG엔솔 사장 "내년 ESS 글로벌 생산능력 더 늘린다"롤러코스터 타는 코스피…하락 전환 후 '반등'LG엔솔 "북미 공장서 ESS 생산 검토"…3분기 영업이익 전년比 34% ↑(종합) 전 종목 시세 보기 close (-1.23%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 90,100 전일대비 400 등락률 +0.45% 거래량 1,792,405 전일가 89,700 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 한·미 조선 협력 본격화…국내 조선株, 글로벌 수혜 기대감 확대한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피, 4080선 돌파 마감…사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.11%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 606,000 전일대비 12,000 등락률 +2.02% 거래량 46,354 전일가 594,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 트럼프, 韓 조선소 방문 무산… 협력 강화 기류는 이어져한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피, 4080선 돌파 마감…사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.51%) 등 시가총액 상위 종목들이 내리고 있다. 현대차(5.85%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,000,000 전일대비 6,000 등락률 +0.60% 거래량 29,026 전일가 994,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜코스피 장중 1.7% 하락…3970대로 전 종목 시세 보기 close (0.40%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 4,300 등락률 +3.70% 거래량 881,554 전일가 116,200 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 아이오닉 9·스포티지, 美 IIHS 충돌평가 '가장 안전한 차' 선정[특징주]현대기아차, 관세 족쇄 풀고 동반 신고가한미 관세협상 타결, 자동차 드디어 해 뜬다[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close (2.32%) 등은 오른다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.24% 오른 893.02를 기록 중이다. 지수는 전장보다 0.41% 뛴 894.54로 출발해 소폭 내리고 있다.

개인과 기관이 각각 302억원, 178억원을 사들이며 지수 상승을 주도한다. 반면 외국인은 450억원을 내다 팔고 있다.

업종별로는 IT서비스(0.65%) 출판·매체복제(0.64%) 오락·문화(0.60%) 제약(0.52%) 기계·장비(0.455) 금융(0.31%) 운송장비·부품(0.21%) 등이 상승세를 보인다. 건설(-0.95%) 비금속(-0.88%) 운송·창고(-0.55%) 전기·전자(-0.54%) 화학(-0.49%) 유통(-0.48%) 등은 하락하고 있다.

시총 상위 종목 가운데서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 163,400 전일대비 800 등락률 +0.49% 거래량 231,080 전일가 162,600 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'조방원’ 이끈 코스피 4000 돌파…정책·실적 두 날개로 강세장 본격화한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피' 전 종목 시세 보기 close (-0.12%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 48,850 전일대비 150 등락률 -0.31% 거래량 177,838 전일가 49,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 연 4%대 금리 주식자금으로 모처럼의 기회 살려볼까? 최대 4배까지한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오 전 종목 시세 보기 close (-1.22%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 550,000 전일대비 6,000 등락률 +1.10% 거래량 22,943 전일가 544,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오 전 종목 시세 보기 close (-1.29%) 등을 제외하고 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 487,000 전일대비 15,000 등락률 +3.18% 거래량 217,155 전일가 472,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오 전 종목 시세 보기 close (0.95%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 90,900 전일대비 1,700 등락률 +1.91% 거래량 1,093,261 전일가 89,200 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 증시 기대감에 개인 투자자들 스탁론 카드 ‘만지작’코스피, 사상 최고치 또 경신…SK하이닉스 강세숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜 전 종목 시세 보기 close (0.78%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 378,500 전일대비 26,500 등락률 +7.53% 거래량 621,271 전일가 352,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 [특징주]젠슨 황 '로보틱스' 언급에 로봇주 랠리'4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감'숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜 전 종목 시세 보기 close (8.88%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 268,500 전일대비 5,500 등락률 +2.09% 거래량 115,608 전일가 263,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피'코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오'코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜? 전 종목 시세 보기 close (1.33%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 230,000 전일대비 9,000 등락률 +4.07% 거래량 90,661 전일가 221,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜코스피 장중 1.7% 하락…3970대로숨 고르는 코스피…장 초반 약세 전 종목 시세 보기 close (2.49%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 98,800 전일대비 5,800 등락률 +6.24% 거래량 673,299 전일가 93,000 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오'코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜?숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜 전 종목 시세 보기 close (3.01%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 145,500 전일대비 4,000 등락률 +2.83% 거래량 173,130 전일가 141,500 2025.10.31 09:55 기준 관련기사 코스피 4000시대… 왜 웃지 못하니? 제약·바이오'코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜?숨 고르는 코스피…장 초반 약세 전 종목 시세 보기 close (1.41%) 등이 강세를 보인다.





