용인 中企, 호주·두바이서 495억 수출상담 성과

市 호주 시장개척단·두바이 미용전에 14社 참가

경기도 용인시는 호주 해외시장개척단과 아랍에미리트(UAE) '두바이 화장품·미용전 2025(Beautyworld Middle East 2025)'에 참가한 지역 중소기업들이 222건, 3491만달러(약 495억원)의 수출 상담 실적을 거뒀다고 31일 밝혔다.

아랍에미리트 두바이에서 열린 '화장품·미용 전시회 2025(Beautyworld Middle East 2025)'에 참가한 용인 지역 기업 관계자들이 성공적인 시장 개척을 다짐하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 20일부터 26일까지 시드니와 멜버른에서 열린 호주 해외시장개척단 상담회에는 용인 소재 중소기업 10곳과 수행기관인 경기도경제과학진흥원 관계자가 참가했다.

행사에서는 가공식품, 생활용품, 친환경 제품 기업들이 87건의 상담을 통해 374만 달러 규모의 상담을 진행했다. 미용기기 제조업체인 메타소닉의 경우 현지에서 6개 바이어와 미팅을 갖고 4600달러 규모의 현장 샘플을 판매했으며, 본격적인 수출 확대를 위한 구체적인 협의를 진행 중이다.

27일부터 29일까지 두바이에서 열린 화장품·미용전에는 지역 화장품·뷰티 전문기업 4개 사가 참가했다. 참가 기업들은 136건 3117만 달러 규모의 수출 상담을 진행했다.

시는 이번 지원 사업을 위해 항공료 일부, 전시 부스 임차, 통·번역, 바이어 발굴, 사전 시장성 조사 등을 지원했다. 시는 업체들의 상담 성과가 계약으로 이어질 수 있도록 사후관리 프로그램도 운영할 예정이다.

이상일 용인시장은 "호주와 두바이의 된 수출 상담을 통해 지역 기업들이 해외시장에서 충분히 경쟁력을 갖추고 있음을 확인했다"며 "앞으로 기업들이 글로벌 판로를 더욱 넓혀갈 수 있도록 다양한 지원 정책을 펴나가겠다"고 말했다.

용인시는 글로벌 진출을 희망하는 중소기업을 위해 매년 해외시장개척단 파견과 국제 전시회 참가 지원을 이어오고 있다. 올해는 K-뷰티와 K-푸드, K-리빙 등 한류 상품의 인기를 반영해 호주 및 중동 시장을 전략적 거점으로 선정했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>