지재처-대전시, 150억원 규모 'IP 지역특화 펀드' 조성

우수 특허를 보유한 대전지역 유망기업의 자금 조달을 보다 원활하게 도울 지역 맞춤형 펀드가 조성된다.

지식재산처는 대전투자금융과 150억원 규모의 '지식재산(IP) 지역특화 펀드'를 신규 조성한다고 31일 밝혔다.

대전투자금융은 대전시가 전액 출자해 설립한 전국 최초의 지방자치단체 공공 투자기관이다.

펀드는 지재처와 대전시가 체결한 '지역의 지식재산 선순환 생태계 구축을 위한 업무협약'의 후속 조치로 조성된다. 지역에 뿌리를 둔 혁신기업의 성장을 촉진하고 기술사업화를 지원하는 모범사례를 만든다는 것이 펀드 조성의 궁극적인 목적이다.

IP 지역특화 펀드는 IP 금융에 관한 지재처의 전문성과 대전시의 지역 산업육성 의지가 한데 모여 시너지효과를 낼 수 있게 투자 방향이 설정된다.

주된 투자 대상은 투자 전 IP 가치평가를 받은 특허 기술사업화 기업과 대전의 6대 전략산업(ABCDQR) 분야의 대전 소재 기업이다. ABCDQR은 우주·항공(Aerospace), 바이오헬스(Biohealth), 나노·반도체(Chip), 국방(Defense), 양자(Quantum), 로봇(Robot)·드론을 의미한다.

지재처와 대전시는 IP 지역특화 펀드 조성에 앞서 내달 10~21일 펀드 운용사를 모집한다. 참여를 희망하는 운용사는 한국벤처투자 홈페이지에서 이달 수시 출자사업을 확인한 후 모집 기간 내 온라인으로 제안서를 접수하면 된다.

김정균 지재처 지식재산정책국장은 "IP 지역특화 펀드는 중앙정부와 지방자치단체가 힘을 모아 우수 특허를 보유한 지역 유망기업을 발굴해 혁신기업으로 발돋움하는 과정을 돕는 롤모델이 될 것"이라며 "지재처는 앞으로도 지역의 첨단기업이 IP를 기반으로 사업화 자금을 조달받아 글로벌 강소기업으로 도약할 수 있게 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



