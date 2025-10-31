AI로 맞춤형 소비 제안…K-기술 다 모인 '2025 소상공인대회'

11월1일까지 이틀간 열려

AI 체험·전시 등 다양한 볼거리

"허허, 꽤 정확한데요? 마음에 딱 드네요."

31일 경기 고양시 일산 킨텍스 제2전시장. 부산에서 한식집을 운영하는 권모씨(64)는 직원이 건네주는 '통밀빵'을 들고 활짝 웃었다. 이곳은 소상공인들이 스마트 매장 운영을 위한 인공지능(AI) 시스템을 직접 체험할 수 있는 부스다. 소비자가 매장 내 비치된 QR 코드를 핸드폰으로 찍어 화상 카메라 앞에 서자, AI 시스템이 고객의 성별과 연령대를 분석해 맞춤 빵을 추천했다. 권씨는 "60대인 내가 통밀빵을 좋아하는지 어떻게 알고 추천을 해줬다"며 "우리 매장에도 한 대 있으면 고객들이 좋아할 것 같다"고 말했다.

31일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 '2025 소상공인대회'에서 한 여성이 인공지능(AI) 체험 부스를 이용하고 있다. 이서희 기자 AD 원본보기 아이콘

AI 체험 부스는 이날 열린 '2025 대한민국 소상공인대회'에 마련된 눈에 띄는 전시 중 하나다. 소상공인연합회는 소상공인의 날(11월5일)을 맞아 전국 소상공인 최대 축제인 이번 행사를 개최했다. 중소벤처기업부가 주최하고 소공연과 소상공인시장진흥공단이 주관하는 이 행사는 31일과 11월1일 이틀간 일산 킨텍스에서 '오늘을 여는 소상공인, 내일을 잇는 대한민국'을 슬로건 아래 진행된다.

한성숙 중소벤처기업부 장관, 송치영 소공연 회장 등이 31일 경기 고양 킨텍스에서 열린 '2025 대한민국 소상공인대회'를 방문해 부스를 둘러보고 있다. 중기부 원본보기 아이콘

이날 행사장은 다양한 체험 부스와 특별관을 이용하려는 소상공인 2500여명으로 발 디딜 틈 없이 북적였다. 특히 AI 뷰티 매장 체험 부스에 많은 인원이 몰렸다.

'당신의 퍼스널컬러는 여름 쿨 라이트입니다.' 한 50대 여성이 카메라가 달린 거울 앞에 앉자, 전면에 해당 여성의 얼굴형·눈썹 모양·입술 크기 등을 분석한 결과를 토대로 한 AI 추천 스타일링 수십 개가 나타났다. AI는 어울리는 화장품 색부터 헤어 스타일링까지 꼼꼼하게 추천했다. 서비스를 이용한 임모씨(45)는 "화장품 매장에 이런 서비스가 도입된다면 고객들이 제품을 고르는 데 큰 도움이 될 것 같다"며 "얼굴 분석 결과가 생각보다 구체적이고 전문적이라 믿음이 간다"고 했다.

송치영 소상공인연합회 회장(왼쪽 네번째)과 한성숙 중소벤처기업부 장관(왼쪽 다섯번째)이 31일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 '2025 소상공인대회'에 참석한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다. 소공연 원본보기 아이콘

올해 소상공인대회는 내수 침체와 불경기로 소상공인들의 위기감이 어느 때보다 심화한 가운데 개최됐다. 한성숙 중기부 장관과 송치영 소공연 회장 등 주요 인사들을 비롯해 올해는 미국 조지아주 상·하원 등 미국 경제사절단도 참석해 자리를 빛냈다.

한 장관은 "790만 소상공인은 우리 경제의 근간이자 지역사회의 뿌리"라며 "소상공인이 도전을 지속할 수 있도록 안전망을 강화하고 소상공인이 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지원에 최선을 다하겠다"며 행사장을 찾은 소상공인들을 격려했다. 송치영 소공연 회장은 "소공연이 건의해 신설된 중기부 소상공인 전담 차관이 소상공인 정책과 지원의 획기적인 전환점이 될 것"이라고 강조했다.

소상공인 발전에 기여한 유공자를 대상으로 한 정부 포상 등도 진행됐다. 최고의 영예인 은탑 산업훈장은 서대호 서진종합건축설비 대표에게 돌아갔다. 서 대표는 사고 예방을 위한 새로운 시공 기법을 개발하고 무료 보일러 점검 등을 시행한 공로를 인정받았다.

이번 대회 기간엔 한국옥외광고협회중앙회·대한제과협회 등이 주관하는 단체별 '소상공인 기능경진대회'도 열릴 예정이다. 소상공인 1500여명이 대회에 참석해 우수 기술을 다툰다. 이밖에 메이크업 체험, 옥외광고물 우수작품 전시, 맞춤형 두피 샴푸 제작 등 다양한 체험·전시도 마련된다.





고양=이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>