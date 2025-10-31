본문 바로가기
광명시, 다음달 '광명사랑화폐' 인센티브 10→15%로 상향

정두환기자

입력2025.10.31 08:39

언론사 홈 구독
100만원 충전시 115만원 사용 가능
사용액의 5% 환급 '캐시백 이벤트'도

경기도 광명시가 지역경제 활성화를 위해 11월 한 달간 지역화폐인 '광명사랑화폐'의 인센티브율을 15%로 확대한다고 31일 밝혔다.

광명시, 다음달 '광명사랑화폐' 인센티브 10→15%로 상향
인센티브 확대로 광명사랑화폐 충전 한도인 100만원을 충전하면 15만원을 추가해 115만원을 사용할 수 있다.


시는 11월 한 달간 지역화폐 사용액의 5%를 환급하는 캐시백 행사도 진행한다. 지역화폐로 결제하면 최대 10만원까지 캐시백으로 되돌려 받는다. 지급된 캐시백의 사용 기한은 12월 31일까지다. 단, 인센티브, 민생회복 소비쿠폰, 정책수당은 사용액에서 제외된다.

시는 대규모 소비 축제인 '코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 지역화폐 보유 한도 역시 150만원에서 200만원으로 상향 조정했다.


박승원 광명시장은 "지역 내 소비가 선순환하는 지속가능한 지역경제 생태계를 만들어갈 수 있도록 적극적인 지역화폐 발행을 이어가겠다"고 말했다.


시는 올해 지역 경제 활성화를 목표로 지역화폐 발행액을 크게 늘리고 있다. 기존 30만원이던 지역화폐의 충전 한도를 7월 70만원으로 늘린 데 이어, 9월에는 이를 100만원까지 확대했다. 29일 기준 지역화폐 발행액은 2448억원으로 전년 동기의 1356억원보다 80.5% 늘었다.

이같은 정책으로 시는 최근 행정안전부로부터 '지역사랑상품권 운영 우수 지방정부'로 선정돼 추가 보조금도 확보했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
