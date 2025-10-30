인천경제청, '인베스트 코리아 서밋 2025' 참가…투자유치 총력

인천경제자유구역청이 30~31일 서울 파르나스 호텔에서 열리는 '인베스트 코리아 서밋 2025(Invest KOREA Summit 2025)'에 참가해 국내·외 기업 등 잠재투자자를 대상으로 인천경제자유구역의 투자경쟁력을 알리고 투자유치 활동을 펼친다.

인베스트 코리아 서밋은 산업통상부가 주최하고 코트라가 주관하는 국내 최대 외국인 투자유치 행사로 외국인 투자가, 국내외 기업, 지자체 등 2000여명이 참가한다.

APEC 정상회의와 연계해 '2025 수출 붐업코리아 위크' 일환으로 진행된 이번 서밋에는 인베스트 코리아 콘퍼런스, 지자체 투자설명회(IR), 홍보부스 운영 등 다양한 프로그램이 진행된다.

인천경제청이 '인베스트 코리아 서밋 2025' 기간 홍보부스를 운영해 1대1 맞춤형 투자상담을 하고 있다. 인천경제청 AD 원본보기 아이콘

인천경제청은 투자설명회 세션을 통해 인천경제자유구역의 입지적 장점, 탁월한 글로벌 비즈니스 환경과 투자 인센티브 등을 소개하며 인천경제자유구역의 글로벌 경쟁력을 강조했다.

인천경제자유구역의 바이오 및 첨단산업 클러스터와 인천국제공항·항만 등 우수한 인프라를 강조하며 동북아 최고의 투자 적격지임을 피력했다. 또 경제자유구역으로 신규 지정 추진 중인 강화남단, K-콘랜드(K-CON Land) 프로젝트 등 인천의 미래 성장 동력을 적극 홍보했다.

인천경제청은 서밋 기간 미래 모빌리티 산업존에 홍보부스를 운영해 1대1 맞춤형 투자상담을 진행하고, 외국인 투자가들을 대상으로 송도·영종·청라지구의 차별화한 비즈니스 환경과 투자 비전을 제시하는 등 잠재투자기업 발굴에 나설 계획이다.

윤원석 인천경제청장은 "인천경제자유구역은 혁신 기업이 성장하고 글로벌 기업들의 투자가 활발히 이뤄지는 역동적인 비지니스 생태계가 구축돼 있다"며 "이번 행사를 통해 잠재투자자들에게 바이오, 반도체 등 첨단산업 분야의 인천경제자유구역 성공 경험과 강화남단, K-콘랜드와 같은 미래 성장 동력을 적극 알려 투자유치에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.





