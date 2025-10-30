전북도, 30일 '전주국제발효식품엑스포' 개막

'발효, K-푸드의 미래' 슬로건

내달 3일까지…326개 기업 참가

전북도가 30일부터 내달 3일까지 전주월드컵경기장 일원에서 '제23회 전주국제발효식품엑스포'를 연다.

도에 따르면 이번 엑스포는 '발효, K-푸드의 미래'라는 슬로건으로 열리며 국내외 22개국, 326개 기업이 참가해 전 세계 다양한 발효식품을 한자리에서 만나볼 수 있다.

제23회 전주국제발효식품엑스포 포스터. 전북도 제공 AD 원본보기 아이콘

전시 판매장은 글로벌농생명관, 선도상품관, 해양수산관, 상생식품관으로 구성되며, 국내기업전에서는 전통 발효식품을 비롯해 전북특별자치도 우수상품, 6차산업 상품 등 지역의 특화 상품들이 전시·판매된다.

해외기업전은 호주, 스페인, 조지아 등 12개국 34개사가 참가해 각국의 발효식품과 식품산업 트렌드를 반영한 제품들을 관람객들에게 선보인다. 특별전시관에서는 발효식품의 과거와 현재, 미래를 조명하며 전북식품명인대전, 향토 음식 홍보전 등 다양한 볼거리를 제공한다.

특히 '전통주 특별전'에서는 전북의 대표 전통주 제조업체들이 참여해 올해의 건배주를 비롯한 지역 전통주 시음·판매 행사를 진행한다.

엑스포는 도내 농식품 기업의 해외시장 진출을 지원하기 위한 마케팅 활동에도 주력한다. 전북도는 코트라(KOTRA), 한국무역협회와 협력해 온·오프라인 B2B 수출상담회를 열고, 전주정보문화산업진흥원과 함께 라이브커머스 스튜디오를 운영해 온라인 판촉을 적극 지원한다. 또 우체국 쇼핑몰, 유튜브 생중계, 현장 인터뷰 등 다양한 홍보 채널을 통해 참여기업의 매출 확대를 뒷받침할 계획이다.

모든 세대가 즐길 수 있는 공연·체험 프로그램도 풍성하게 마련됐다. 지역 농식품을 활용한 식문화 체험 프로그램과 어린이 뮤지컬, 타악 퍼레이드, VR 체험 등 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 콘텐츠가 준비돼 가족 단위 관람객의 발길을 사로잡을 예정이다.

특히 '미니특공대'·'캐치티니핑' 등 어린이 인기 캐릭터 공연이 무대에 오르고, 전통 놀이 체험, 페이스페인팅, 쿠킹클래스 등 30여 종의 참여형 프로그램이 상시 운영된다.

도는 올해 이상기온과 조리환경 변화에 대응하기 위해 전시관별 냉난방 시설을 구축하고, 이동식 화장실과 휴게공간을 확충해 관람 편의를 높였다.

전시 부스와 행사 시설 전반에 재활용 자재와 친환경 소재를 활용하고, 푸드트럭에는 다회용기와 생분해 용기를 사용해 환경오염을 최소화했다.

노홍석 행정부지사는 "이번 엑스포는 대한민국 대표 식품전시회로서 우리의 발효식품의 맛과 가치를 널리 알리는 데에 큰 역할을 할 것으로 기대된다"며 "발효식품의 세계화를 위해 전북의 식품산업 인프라를 활용한 다각적 방안을 모색해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>