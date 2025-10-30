HD현대중공업, 장보고-Ⅱ 잠수함 성능개량사업 수주

방사청과 4689억원 규모 계약

장보고-Ⅰ이어 체계개발 수행

HD현대중공업은 방위사업청과 4689억원 규모의 장보고-Ⅱ(214급) 잠수함 3척에 대한 성능개량 체계개발사업 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 10년 이상 운용된 장보고-Ⅱ 잠수함 9척 중 3척을 대상으로 한다. 전투체계, 예인선배열소나, 기뢰회피소나, 부이형 안테나 등 핵심 장비를 최신형으로 교체해 작전 효율성과 생존성을 높이는 것이 목표다. HD현대중공업은 장보고-Ⅰ(209급) 잠수함 성능개량을 수행한 LIG넥스원과 협력해 2033년까지 사업을 완료할 계획이다.

HD현대중공업이 건조해 2016년 대한민국 해군에 인도한 장보고-Ⅱ(214급) 잠수함 '윤봉길함'의 시운전 모습. HD현대중공업 제공

214급(배수량 약 1800t) 잠수함은 2007년부터 2020년까지 실전배치된 대한민국 해군의 중형 잠수함이다. HD현대중공업은 독일 외 국가 중 최초로 공기불요장치(AIP)를 탑재한 '손원일함'을 포함해 전체 9척 가운데 6척을 건조했다.

HD현대중공업은 지난해 1월 착수한 장보고-Ⅱ급 '윤봉길함' 창정비를 계약일보다 35일 앞당겨 조기 인도한 데 이어 최근에는 미 해군 7함대 소속 화물보급함 'USNS 앨런 셰퍼드'의 정기정비 사업을 수행하는 등 함정 유지보수(MRO) 분야에서도 역량을 강화하고 있다.

주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업부 사장은 "이번 사업은 당사가 축적해온 잠수함 분야의 노하우와 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "214급 장보고-Ⅱ 잠수함을 첨단 성능으로 업그레이드해 해군의 전력 향상에 기여하겠다"고 말했다.

한편 HD현대중공업은 HD현대미포와의 합병을 추진 중이다. 이를 통해 특수선·함정 분야의 기술력과 사업 역량을 결집해 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.





