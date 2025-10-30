영산선학대학교, 국립중앙도서관에 '해동악부' 등 고서 1700권 기증

국립중앙도서관 '고문헌 무료상담' 서비스 이용

관리 어려운 경우 국가 기증 안내

국립중앙도서관은 지난 28일 영산선학대학교로부터 고서 및 근대문헌 등 1700여권을 기증받았다고 30일 밝혔다.

이번에 기증된 자료는 1617년 심광세가 우리나라 역사를 소재로 지은 한시를 담은 '해동악부'를 비롯한 희귀 고서 1300권과 1931년 발행된 '종교강좌강본' 등 종교 관련 근대문헌 400권으로 구성됐다.

이번 기증은 지난 3월 영산선학대학교가 국립중앙도서관 누리집을 통해 '고문헌 무료상담' 서비스를 신청하면서 이뤄졌다. 국립중앙도서관이 문헌의 가치와 관리 방법을 안내하는 과정에서, 관리가 어려운 경우 국가기관에 기증해 영구 보존 및 활용을 도모할 수 있다고 설명하면서 자연스럽게 기증 논의로 이어졌다. 대학은 지난 8월 운영위원회를 열어 기증을 결정했다.

국립중앙도서관 현혜원 고문헌과장은 "기증받은 자료는 보존처리와 상세목록 작성, 디지털화를 거쳐 연구자와 국민이 폭넓게 활용할 수 있도록 하겠다"며 "앞으로도 관리가 어려운 고문헌을 적극 발굴해 소중한 기록문화유산으로 보존·활용하겠다"고 밝혔다.

한편 국립중앙도서관은 2016년부터 고문헌에 대한 궁금증 해소와 기록문화유산의 인식 제고를 위해 '고문헌 무료상담 서비스'를 운영하고 있다. 상담은 국립중앙도서관 누리집 공지사항을 통해 신청할 수 있다.





서믿음 기자



