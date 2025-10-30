美상무장관 "반도체 관세는 한미 합의에 포함 안돼"…韓과 온도차(상보)

대만 수준 정부 설명과 다소 차이

2000억달러, 알래스카천연가스관·핵심광물·AI 등 투자

한국, 시장 100% 개방 합의"

하워드 러트닉 미국 상무장관이 "반도체 관세는 이번 합의의 일부가 아니다"라고 밝혔다. 이는 대만과 유사한 수준의 관세를 적용받기로 했다는 한국 정부의 설명과는 다소 차이가 있는 부분으로, 향후 반도체 관세를 둘러싼 한미 간 세부 조율이 이어질 것이라는 관측이 나온다.

하워드 러트닉 미국 상무장관이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 한미 비지니스 라운드 테이블 행사에 참석하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

러트닉 장관은 한미가 관세 협상을 타결한 다음 날인 30일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이번 합의로 한국산 제품에 적용될 관세율을 나열하면서 이같이 밝혔다.

앞서 한국 정부는 전날 한미 무역협상 관련 브리핑에서 "반도체 분야는 주요 경쟁국인 대만에 비해 불리하지 않은 수준의 관세를 적용받기로 합의했다"고 설명했었다. 이에 따라 반도체 관세의 구체적 적용 방식과 범위를 놓고 양국 간 추가 협상이 이뤄질 가능성이 제기된다.

러트닉 장관은 "트럼프 대통령이 이재명 대한민국 대통령과 탁월한 회담을 가졌다"며, 이 회담의 결과로 한국이 미국에 3500억달러를 투자하기로 합의했다고 밝혔다. 그는 "이 투자는 트럼프 대통령의 지시에 따라 승인·집행될 예정"이라고 덧붙였다.

러트닉 장관은 3500억 달러 대미 투자금과 관련해선 "트럼프는 조선업을 첫 번째 투자 분야로 지정해 미국 내 선박 건조에 최소 1500억 달러를 투자했다"며 "또한 한국의 유수 조선업체들이 필라델피아에서 핵 추진 잠수함을 건조하는 것을 승인했다. 미국의 조선업 재건은 국가 안보의 핵심"이라고 했다.

또한 트럼프 대통령이 알래스카 천연가스 파이프라인, 에너지 인프라, 핵심 광물, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅 등을 포함한 미국 내 프로젝트에 2,000억달러를 추가 투자할 예정이라고 설명했다.

러트닉 장관은 "한국은 자국 시장을 100% 완전 개방하는 데 동의했다"라고도 밝혔지만 시장 개방이 구체적으로 어떤 분야를 의미하는지는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령 역시 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "한국 기업과 기업가들이 미국에 투자할 금액이 6000억달러를 넘어설 것"이라고 소개했으나 세부 내용은 밝히지 않았다. 미 정치전문매체 폴리티코는 "아직 한미 공동 성명이 발표되지 않은 것은 양측이 세부 사항을 계속 조율 중임을 시사한다"고 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



