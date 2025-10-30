김석구 평택항만공사 사장 29일 퇴임

김석구 경기평택항만공사 사장이 29일 퇴임했다.

평택항만공사는 김석구 사장이 이날 평택항 마린센터 9층 하모니룸에서 퇴임식을 가졌다고 30일 밝혔다.

이날 퇴임식에는 임직원을 비롯해 관계 기관 인사 등이 참석해 김석구 사장의 재임 기간의 헌신과 공로를 되새기며 감사의 마음을 전했다.

김석구 사장은 재임 중 평택항의 경쟁력 강화와 경기 해양산업 발전을 위해 다양한 성과를 거뒀다는 평가다.

김석구 경기평택항만공사 사장이 29일 퇴임식을 갖고 임직원들과 기념사진을 찍고 있다. 경기평택항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 ▲평택항 항만배후단지 2-3단계 개발 및 액체부두 통합유지 준설사업 등 신성장동력 확보 ▲수소 모빌리티 사업, 친환경 항만안내선 도입 등 RE100 추진 ▲제부마리나, 거북섬마리나로 대표되는 해양레저·관광산업 기반 확충 등 공사의 핵심 사업을 성공적으로 추진했다.

김석구 사장은 퇴임사에서 "함께 노력한 직원 여러분 덕분에 공사의 지속 가능한 먹거리 확보, 조직의 확장 등 공사의 미래성장을 견인했다고 생각한다"며 "다소 아쉬움이 남지만 앞으로도 25년을 묵묵히 달려온 공사의 저력을 믿고 대한민국 중심 항만으로 성장하길 응원하겠다"고 말했다.

한편 김석구 사장은 이재명 정부 첫 해양수산비서관으로 내정되어 해양수산 정책과 평택항 관련 핵심 실무를 담당할 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>