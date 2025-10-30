[오늘의신상]대상 청정원, 한우 풍미 살려주는 프리미엄 고기 양념장

기존 양념장 대비 과일·채소 원료 함량 1.9배 늘려

대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 21,075 전일대비 25 등락률 +0.12% 거래량 25,105 전일가 21,050 2025.10.30 09:26 기준 관련기사 발효 노하우·현대 기술로 만든 청정원 '본된장'[오늘의신상]대상 청정원의 발효 노하우 담은 순창 '본된장''美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드' 전 종목 시세 보기 close 청정원이 한우 본연의 맛과 향을 살려주는 프리미엄 고기 양념장 신제품 '한우갈비양념'과 '한우불고기양념' 2종을 출시한다고 30일 밝혔다.

대상 청정원은 소비자들이 시판 고기 양념장에 과일이나 채소 등을 직접 더해 사용하는 소비 행태에 주목해 기존 양념장 대비 과일·채소 원료 함량을 1.9배 이상 늘린 프리미엄 양념장을 선보이게 됐다. 큼지막하게 넣은 원물 덕분에 별도의 재료를 추가하지 않아도 집에서 만든 수제 양념장처럼 풍부하고 고급스러운 맛을 완성할 수 있는 것이 특징이다.

특히, 한우의 육향을 고려해 단맛을 절제하고 정성껏 우려낸 채수와 양조간장이 어우러진 맑고 은은한 베이스로 맛의 균형을 잡았다. 사과퓨레와 배농축과즙, 양파, 마늘, 생강 등을 더해 자연스러운 단맛과 감칠맛을 살렸으며, 고과당을 사용하지 않아 당류 함량을 낮추면서도 재료 본연의 깊은 풍미를 느낄 수 있다. 맛술, 후추 등 고기 누린내를 잡아주는 양념을 함께 배합해 별도의 밑간이 필요 없다.

제품 용량은 실제 소비자의 조리 패턴에 맞춰 세밀하게 설계됐다. 불고기(600g)와 갈비(1kg) 등 대표 고기 구매 단위에 맞춘 양념 비율로, 별도의 계량 과정 없이 전문점 수준의 요리를 간편하게 완성할 수 있다. 이번 신제품은 온라인 전용으로 만나볼 수 있으며, 쿠팡, 컬리, B마트, 네이버 등 주요 이커머스 채널에서 구매할 수 있다.

대상 관계자는 "청정원은 앞으로도 변화하는 소비자 취향과 식문화 트렌드에 맞춰 프리미엄 양념 제품군을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라며 "한우 양념장 2종을 시작으로 다양한 메뉴에 맞춘 맞춤형 양념을 선보여 집에서도 전문점 수준의 맛과 품질을 손쉽게 즐길 수 있도록 할 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>