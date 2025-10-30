본문 바로가기
경기도, 한파 취약계층 보호대책 마련…방한물품 지원·한파쉼터 점검

이영규기자

입력2025.10.30 07:10

경기도가 올해 첫 한파특보가 발표됨에 따라 취약계층 지원사업을 추진한다.


이번 사업은 한파로 인한 한랭질환과 생활 불편을 최소화하기 위한 현장 중심의 보호 대책이다.

경기도는 재해구호기금 22억7000만원을 시군에 교부하고, 취약계층 대상 핫팩·목도리·장갑 등 방한 물품 지원과 한파 쉼터 난방기 수리·점검비 등 지원할 계획이다.


경기도청

경기도청

또 한파 쉼터의 안전성과 운영 실효성을 높이기 위해 이달 27일부터 도내 7958개 쉼터에 대한 전수점검을 진행하고 있다.


주요 점검항목은 ▲쉼터 위치의 정확성 ▲안내표지판 설치 여부 ▲난방기구 작동상태 및 안전관리 등이다.

이종돈 경기도 안전관리실장은 "겨울철 한파로 인한 인명피해와 도민 불편이 발생하지 않도록 사전대비와 현장 대응을 철저히 하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
