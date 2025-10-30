본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

롯데온, 11월 '블프세일' 동참…최대 20만원 할인 쿠폰팩 제공

박재현기자

입력2025.10.30 06:00

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11월 1~9일 블프세일 행사
브랜드별 특가 등 선봬
최대 20만원 할인 쿠폰팩 증정

롯데쇼핑 의 e커머스 플랫폼 롯데온이 다음 달 1일부터 9일까지 블랙프라이데이 시즌을 맞아 '블프세일'를 진행한다고 30일 밝혔다.

롯데온, 11월 '블프세일' 동참…최대 20만원 할인 쿠폰팩 제공
AD
원본보기 아이콘

행사 기간에는 누구나 매일 받을 수 있는 '블프 쿠폰팩'이 제공된다. 1만 원 이상 구매 시 20% 할인 쿠폰, 5만 원 이상 구매 시 최대 20만 원까지 할인 가능한 10% 쿠폰을 증정한다. '온앤더클럽' 회원은 최대 7% 추가 중복 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 블프세일 기간 제휴 카드로 결제 시 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.


대표 브랜드별 혜택도 순차적으로 공개된다. 어그는 최대 29% 할인, 아디다스는 가을·겨울(F/W) 시즌 최대 50% 할인을 제공한다. 아벤느는 단독 구성세트와 최대 52% 할인 혜택을, 미샤는 최대 50% 할인 브랜드위크 등을 준비했다. 유아동 다운패딩 강자인 네파 키즈는 최대 70% 할인된 가격으로 겨울을 준비할 수 있는 기획전을 진행한다.

매일 열리는 '오늘의 특가' 코너도 마련했다. 캘빈클라인진은 최대 63% 할인, 페트레이는 페트레이 공식 롯데온 최대 할인 및 사은행사를 준비했다. 마인드브릿지에서는 가을 아우터, 니트 등 단독 특가를 선보인다.


남지형 롯데온 마케팅운영팀장은 "합리적인 가격의 제품과 최대 20만 원 할인을 받을 수 있는 쿠폰까지 준비했으니 연말 쇼핑의 즐거움을 롯데온에서 느끼시길 바란다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 숨가쁜 '비즈니스 미팅'[경주APEC] '지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기