롯데온, 11월 '블프세일' 동참…최대 20만원 할인 쿠폰팩 제공

11월 1~9일 블프세일 행사

브랜드별 특가 등 선봬

최대 20만원 할인 쿠폰팩 증정

롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온이 다음 달 1일부터 9일까지 블랙프라이데이 시즌을 맞아 '블프세일'를 진행한다고 30일 밝혔다.

행사 기간에는 누구나 매일 받을 수 있는 '블프 쿠폰팩'이 제공된다. 1만 원 이상 구매 시 20% 할인 쿠폰, 5만 원 이상 구매 시 최대 20만 원까지 할인 가능한 10% 쿠폰을 증정한다. '온앤더클럽' 회원은 최대 7% 추가 중복 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 블프세일 기간 제휴 카드로 결제 시 추가 할인 혜택을 받을 수 있다.

대표 브랜드별 혜택도 순차적으로 공개된다. 어그는 최대 29% 할인, 아디다스는 가을·겨울(F/W) 시즌 최대 50% 할인을 제공한다. 아벤느는 단독 구성세트와 최대 52% 할인 혜택을, 미샤는 최대 50% 할인 브랜드위크 등을 준비했다. 유아동 다운패딩 강자인 네파 키즈는 최대 70% 할인된 가격으로 겨울을 준비할 수 있는 기획전을 진행한다.

매일 열리는 '오늘의 특가' 코너도 마련했다. 캘빈클라인진은 최대 63% 할인, 페트레이는 페트레이 공식 롯데온 최대 할인 및 사은행사를 준비했다. 마인드브릿지에서는 가을 아우터, 니트 등 단독 특가를 선보인다.

남지형 롯데온 마케팅운영팀장은 "합리적인 가격의 제품과 최대 20만 원 할인을 받을 수 있는 쿠폰까지 준비했으니 연말 쇼핑의 즐거움을 롯데온에서 느끼시길 바란다"고 말했다.





박재현 기자



