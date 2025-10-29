본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

무안군, '2025 사회복지사의 밤' 개최

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.29 17:47

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사회복지사 노고 격려…소통·화합의 장

지역사회복지사들의 노고를 격려하기 위해 지난 28일 사회복지사의 밤이 성황리에 개최됐다. 무안군 제공

지역사회복지사들의 노고를 격려하기 위해 지난 28일 사회복지사의 밤이 성황리에 개최됐다. 무안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군 사회복지사협회는 지난 28일 승달문화예술회관에서 '2025년 무안군 사회복지사의 밤' 행사를 성황리에 개최했다고 29일 밝혔다.


이번 행사는 지역 사회복지사들의 헌신과 노고를 격려하고, 복지 현장의 교류와 화합을 도모하기 위해 마련됐다. 김산 군수를 비롯해 이호성 군의회 의장, 군의원, 기관·단체장, 사회복지시설 관계자 등 150여명이 참석해 따뜻한 분위기 속에 진행됐다.

행사에서는 1년간 지역복지 향상에 기여한 사회복지시설 종사자 및 유공자 22명에게 표창장과 감사패가 수여됐다.


박상규 무안군 사회복지사협회 회장은 "어려운 이웃을 위해 헌신하는 사회복지사들의 노고에 감사드린다"며 "앞으로도 주민에게 더 나은 복지서비스를 제공할 수 있도록 협회가 앞장서겠다"고 말했다.


김산 군수는 격려사에서 "사회복지사들의 헌신 덕분에 무안이 더 따뜻한 공동체로 성장하고 있다"며 "복지사들의 처우 개선과 전문성 강화를 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편, 군은 사회복지사들의 근무 여건 향상을 위해 특별수당 지급, 법정 보수교육비 지원, 시설 종사자 상해보험료 지원 등 다양한 복지정책을 추진하고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 숨가쁜 '비즈니스 미팅'[경주APEC] '지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기