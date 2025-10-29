우리금융, 3분기 순이익 1.24조…보험사 편입으로 수익구조 다변화

보통주자본비율 12.92%…연중 약 80bp ↑

'생산적 금융' 본격화…금융 본연의 역할 수행

지속가능성장 토대 구축

우리금융그룹의 올해 3분기 누적 당기순이익이 3조원에 육박했다. 견조한 순영업수익 성장과 보험사 인수 효과가 맞물리며 성장한 것으로 풀이된다.

우리금융은 29일 기업설명회(IR)를 통해 2025년 올해 3분기 누적 당기순이익은 전년 동기 대비 5.1% 증가한 2조7964억원을 기록했다고 밝혔다. 그룹 ROE는 10.87%(경상기준 10.09%)로 전분기 대비 1.74%p 상승하며 수익성이 한층 개선됐다.

3분기 순이익은 1조2444억원으로 전분기 대비 33% 증가했다. 자산 리밸런싱과 조달비용 효율화로 은행 NIM이 전분기 대비 3bp 상승했으며, 은행 WM·카드·캐피탈 부문 영업력 강화와 보험 손익 반영으로 비이자이익도 전분기 대비 5.3% 늘어나는 등 수익 구조가 다변화됐다.

이번 '보험 자회사 편입'은 자본비율 영향을 최소화하면서 종합금융그룹 체계를 완성한 것으로 평가받는다. 비은행 부문 경쟁력 강화와 그룹사 간 시너지 확대의 계기가 됐기 때문이다.

실제로 방카슈랑스 판매에서 동양·ABL 비중이 3개월간 약 13%p 상승해 22.5%를 기록하는 등 향후 은행과 비은행의 균형 성장과 자회사 간 시너지 극대화를 통해 성장 기반이 더욱 견고해질 전망이다.

또한 우리금융은 경기 둔화 우려에 선제적으로 충당금을 적립해 자산건전성을 강화했다. 그 결과 NPL비율은 0.70%, 은행은 0.31%를 기록했으며, 은행 연체율은 0.36%로 하락했다. NPL커버리지 비율도 그룹 130.0%, 은행 180.9%로 반등하며 주요 건전성 지표가 전반적으로 개선됐다.

그룹 보통주자본비율은 12.92%(E)를 기록했다. 환율 상승과 M&A 자본 부담 등에도 오히려 전분기 대비 약 10bp 증가, 업종 내 뚜렷한 개선세를 보이며 탄탄한 자본관리 역량을 입증했다.

이에 연말 목표치인 12.5%은 물론 중장기 목표 13% 조기 달성도 가시권에 있어 속도감 있는 밸류업 계획 이행이 가능해질 것으로 보인다. 더불어 우리금융 이사회는 지난 24일 3분기 분기 배당으로 주당 배당금 200원을 결정하며 안정적인 주주환원 기조를 밝혔다.

우리금융 관계자는 "자산리밸런싱 등 자산구조의 질적 개선 노력으로 보통주비율이 13% 수준에 근접하며 그룹 재무구조가 빠르게 개선됐다"며 "4분기부터는 지난달 발표한'미래동반성장 프로젝트'를 통해 생산적 금융 전환에 주도적인 역할을 수행할 계획이다.





