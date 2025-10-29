본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

英 토이 브랜드 젤리캣, 성수동 팝업스토어로 국내 공식 진출

최호경기자

입력2025.10.29 15:25

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 12월 28일까지 성수동 '엠엠성수'서 운영

영국 토이 브랜드 젤리캣(Jellycat)이 다음 달 5일 서울 성수동에서 체험형 팝업스토어 '젤리캣 스페이스'를 선보이며 한국 시장에 공식 진출한다고 29일 밝혔다.


이번 팝업 스토어에서는 방문객들이 젤리캣 스페이스 HQ로 순간이동한 듯한 공간 속에서 젤리캣 특유의 유쾌한 감성과 상상력 속으로 빠져드는 특별한 몰입형 경험을 제공할 계획이다.

젤리캣 스페이스 로고. 젤리캣 코리아

젤리캣 스페이스 로고. 젤리캣 코리아

AD
원본보기 아이콘

젤리캣의 캐릭터들은 러버블스, 어뮤저블스, 액세서리 등 세 가지 카테고리로 구성된다. 글로벌 팬들에게 사랑받는 '러버블스'의 바쉬풀 버니와 바톨로뮤 베어, 어뮤저블스 썬과 어뮤저블스 피넛 등 '젤리캣 스페이스' 팝업 스토어에서 다양한 젤리캣 시그니처 컬렉션을 만나볼 수 있다.

팝업 스토어는 오는 12월 28일까지 서울 성동구 성수동이 위치한 '엠엠성수'에서 운영된다. 입장은 이날부터 젤리캣 코리아 공식 홈페이지에서 진행되는 사전 방문 예약 또는 현장 대기를 통해 가능하다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름답다…당장 착용하고 싶을 정도" [경주APEC] '천마총 금관 모형' 선물받은 트럼프 "굉장히 아름... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

"웨딩드레스 노출" 신랑 측 비난에 19세 신부는 결국…

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기