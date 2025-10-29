담양군 공무원, 혈액암 환자에 '새 생명'…훈훈한 감동

정회근씨, 조혈모세포 기증 '생명 나눔'

9년 전부터 39차례 꾸준히 헌혈 이어와

올해 상반기 혈액암 환자에게 조혈모세포를 기증해 지역사회에 훈훈한 감동을 주고 있는 담양농업기술센터 정회근씨. 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군농업기술센터에서 근무 중인 정회근(26) 씨가 올해 상반기 혈액암 환자를 위해 조혈모세포를 기증한 사실이 뒤늦게 알려져 지역사회에 훈훈한 감동을 주고 있다.

조혈모세포 이식은 혈액암 환자가 완치를 기대할 수 있는 유일한 치료법이지만, 유전자형이 일치하는 기증자를 찾는 일은 매우 어려워 국내 등록 기증 희망자 중 실제 기증까지 이어지는 사례는 극히 드물다.

정 씨는 2016년부터 현재까지 39회에 걸쳐 헌혈을 이어오며 꾸준히 생명 나눔을 실천해 왔다. 이번 조혈모세포 기증 역시 오랜 나눔의 연장선으로, '누군가의 생명을 살릴 수 있다면 주저하지 않겠다'는 마음에서 비롯됐다.

정 씨는 29일 "기증 전에는 건강 회복이나 후유증에 대한 막연한 두려움이 있었지만, 의료진의 충분한 설명과 사전 검사를 통해 기증 후 일정 회복 기간을 거치면 다시 일상으로 복귀할 수 있다는 사실을 알고 용기를 낼 수 있었다"고 말했다. 기증 이후 정 씨는 완전히 건강을 회복해 평소처럼 근무를 이어가고 있다.

정철원 군수는 "따뜻한 실천이 동료들과 지역사회에 선한 영향력을 전하며 나눔 문화가 더욱 확산되길 바란다"며 "앞으로도 군민과 함께 생명 존중과 나눔의 가치를 실천하는 따뜻한 조직문화를 만들어가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>