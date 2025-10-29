[포토] 공공비축미 수매 현장

정철원 전남 담양군수는 지난 28일 봉산면 담양통합미곡종합처리장(RPC)을 찾아 공공비축미(산물벼) 수매 현장을 점검하고, 출하 농가와 농협 관계자들을 격려했다. 담양군 제공





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



