정철원 전남 담양군수는 지난 28일 봉산면 담양통합미곡종합처리장(RPC)을 찾아 공공비축미(산물벼) 수매 현장을 점검하고, 출하 농가와 농협 관계자들을 격려했다. 담양군 제공
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'국빈' 트럼프 직접 맞이하는 李…천마총 금관 선... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 공공비축미 수매 현장
2025년 10월 29일(수)
정철원 전남 담양군수는 지난 28일 봉산면 담양통합미곡종합처리장(RPC)을 찾아 공공비축미(산물벼) 수매 현장을 점검하고, 출하 농가와 농협 관계자들을 격려했다. 담양군 제공
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가서 선글라스 사려면 여기" 입소문
"묵혀둔 코인을 어찌할꼬"…코스피 질주할 때 가상자산 거래대금 '감소중'[비트코인 지금]
"전재산 28만원"이었는데…이젠 '77억 최고가 전세' 사는 90년생
"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'
뚜벅뚜벅 '일장기 노룩 패싱'…다카이치 '헉' 당황시킨 트럼프 돌발 행동
'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비
"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'
생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'
"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'