본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

구미상공회의소↔경북소프트웨어마이스터고등학교 산학협력 업무협약식 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.29 13:58

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

학생들의 교육활동과 취업 연계 활성화
지역 산업 발전에 기여할 전문 인재 양성

경북 구미상공회의소(회장 윤재호)와 경북 소프트웨어마이스터고등학교(교장 이창석)는 지난 28일 구미상공회의소 3층 회의실에서 윤재호 경북(구미)상공회의소 회장, 이창석 경북 소프트웨어마이스터고등학교 교장을 비롯한 구미상의 및 고등학교 관계자가 참석한 가운데 '경북(구미)상공회의소↔경북 소프트웨어마이스터고등학교 산학협력 업무협약식'을 개최했다.

「경북(구미)상공회의소↔경북 소프트웨어마이스터고등학교 산학협력 업무협약식」을 개최했다.(좌)경북 구미상공회의소(회장 윤재호) (우)경북 소프트웨어마이스터고등학교(교장 이창석)/김이환 기자

「경북(구미)상공회의소↔경북 소프트웨어마이스터고등학교 산학협력 업무협약식」을 개최했다.(좌)경북 구미상공회의소(회장 윤재호) (우)경북 소프트웨어마이스터고등학교(교장 이창석)/김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

이번 협약식은 참석자 소개, 인사 말씀, 협약체결, 기념 촬영 및 상호 간담 순으로 진행됐다.


협약을 통해 학생들의 교육활동과 취업 연계 활성화 그리고 지역 산업 발전에 기여할 전문 인재 양성에 대한 상호 협력을 약속했다.

윤재호 회장은 "경북(구미)상공회의소와 경북 소프트웨어마이스터고등학교 간 본 협약을 계기로 산학협력을 견고히 함은 물론, 산업현장이 요구하는 역량을 갖춘 인재를 체계적으로 양성하여 궁극적으로 지역 기업에서 우수한 인재를 확보하는 데 기여할 수 있기를 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'국빈' 트럼프 직접 맞이하는 李…천마총 금관 선물·한식 3코스·황금빛 디저트 대접[경주APEC] '국빈' 트럼프 직접 맞이하는 李…천마총 금관 선... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

"웨딩드레스 노출" 신랑 측 비난에 19세 신부는 결국…

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기