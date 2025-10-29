본문 바로가기
해외게임사 국내대리인 제도 출발부터 '맹탕' 오명

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.29 11:44

'매출 1조원' 등 지정 기준 현실과 괴리
'유령 대리인' 가능…이용자 보호 한계
민형배 "자격요건 신설 등 보완입법 추진"

민형배 더불어민주당 의원.

민형배 더불어민주당 의원.

문화체육관광부(문체부)가 지난 23일 시행한 '해외 게임사 국내대리인 제도'가 출발부터 '탁상행정'과 '유령 대리인' 우려로 실효성 논란에 휩싸였다. 이는 사실상 수많은 국내 이용자 피해가 발생할 수 있음에도 불구하고, 제도 본연의 목적 달성에는 한계가 있다는 지적으로 이어지고 있다.


29일 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 문체부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 현재 국내에 유통 중인 해외 게임사 중 연매출 1조원 또는 모바일 기준 하루평균 다운로드 1,000건 이상의 지정 대상은 95개사에 불과하다. 국가별로는 중국 22개, 미국 19개, 싱가포르 12개, 일본 10개, 홍콩 8개 등이다.

문제는 이 지정 기준이 확률형 아이템 표시의무 위반으로 시정조치를 받은 127개 해외 게임사 중 약 28.3%(36개사)만 해당된다는 점이다. 이는 이용자 피해를 초래하는 다수의 중소 규모 해외 게임사들이 제도권 밖에서 여전히 활동할 수 있음을 의미하며, 국내 게이머들의 보호 공백이 우려되는 대목이다.


더욱이 현행 시행령은 국내대리인의 자본금, 인력, 전문성 등 어떠한 자격요건도 명시하지 않아 '페이퍼컴퍼니' 대리인 지정을 통한 책임 회피 가능성이 높다는 비판을 받고 있다. 실제 정보통신망법상 해외 플랫폼 대리인 제도에서도 나이키·테무·줌 등 글로벌기업들이 1인 근무 법인을 대리인으로 등록해 논란이 된 바 있다.


민 의원은 "매출 1조원이라는 기준은 이용자 보호의 핵심 취지와 동떨어져 있고, 자격 없는 대리인은 결국 아무런 의미가 없다"며 "첫 시행인 만큼 문체부와 함께 국내대리인 자격요건 신설 등 보완 입법을 추진하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
