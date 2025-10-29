본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

성주 수륜중 박지현 양, 제15회 독도문예대전 미술부문 입선 쾌거

영남취재본부 최대억기자

입력2025.10.29 13:59

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 1843점 작품 가운데 입상…전교생 34명 작은 학교서 뜻 깊은 성과

경북 성주군 수륜면 소재 수륜중학교(교장 송경미)는 최근 열린 '제15회 독도문예대전'에서 2학년 박지현 학생이 미술 부문에서 입선을 차지했다고 29일 밝혔다.

제15회 독도문예대전 미술부문에서 입상한 수륜중 박지현 양. 성주군 제공

제15회 독도문예대전 미술부문에서 입상한 수륜중 박지현 양. 성주군 제공

AD
원본보기 아이콘

독도문예대전은 독도의 역사적 의미와 문화적 가치를 널리 알리고자 매년 개최되는 전국 규모의 대회로, 문학·미술·서예·사진 등 다양한 분야에서 수천 점의 작품이 출품된다.


올해는 총 1843점의 작품이 접수돼 치열한 경쟁을 벌였으며, 그 속에서 수륜중학교 학생이 성과를 거둔 것은 매우 뜻깊은 일로 평가받고 있다.

수륜중학교는 매년 독도주간을 운영하며 전교생을 대상으로 다양한 독도 교육을 진행하고 있다.


학교 측은 이번 미술 작품 출품 또한 이러한 교육 활동의 일환으로 이뤄진 것으로 학생들이 교육을 통해 배운 독도의 의미를 작품으로 표현해낸 결과 전국대회에서 입선이라는 값진 성과를 얻을 수 있었다고 전했다.


특히 전교생 34명의 작은 학교에서 거둔 성취라는 점에서 의미가 더욱 크다.

송경미 교장은 "학생들이 독도 교육을 통해 배운 역사적 자긍심을 작품에 담아내 전국대회에서 인정받은 것이 자랑스럽다"며 "앞으로도 학생들이 지역과 나라를 사랑하는 마음을 키워갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'국빈' 트럼프 직접 맞이하는 李…천마총 금관 선물·한식 3코스·황금빛 디저트 대접[경주APEC] '국빈' 트럼프 직접 맞이하는 李…천마총 금관 선... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

시급 100만원 역대급 '꽃집 알바'…사장님 정체는

"웨딩드레스 노출" 신랑 측 비난에 19세 신부는 결국…

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

8월 혼인건수 '1만9449건'…8년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기