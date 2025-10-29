본문 바로가기
평택항만공사, 평택지방해양수산청 등 7곳과 통합 유지준설사업 협약

이영규기자

입력2025.10.29 09:40

경기평택항만공사가 28일 평택지방해양수산청 등 7개 기관과 평택·당진항 액체부두의 안전하고 효율적인 운영을 위한 '평 택·당진항 액체부두 통합 유지준설사업' 실시협약을 체결했다.


평택·당진항 액체부두 통합 유지준설사업은 기존 개별 유지준설 과정에서 발생하던 선박 입·출항 안전성 저하, 조수대기로 인한 부두 이용성 감소 등의 문제를 해소하고 준설 기간의 단축과 준설 비용 절감을 위해 추진되는 항만 통합 유지관리사업이다.

경기평택항만공사가 28일 평택지방해양수산청 등 7개 기관과 '평 택·당진항 액체부두 통합 유지준설사업' 실시협약을 체결했다. 경기평택항만공사 제공

경기평택항만공사가 28일 평택지방해양수산청 등 7개 기관과 '평 택·당진항 액체부두 통합 유지준설사업' 실시협약을 체결했다. 경기평택항만공사 제공

협약에 따라 평택지방해양수산청은 준설사업 관련 인·허가 업무를 지원하고, 한국가스공사 등 액체부두 운영사는 필요한 재원을 확보·조달한다. 평택항만공사는 이를 바탕으로 통합 유지준설사업 전체를 관리하며, 각 기관은 책임을 다해 공정하고 투명하게 사업을 추진할 계획이다.


통합 유지준설사업은 2026년부터 설계 및 인허가 거쳐 추진한다.


김석구 평택항만공사 사장은 "민·관·공이 함께 거버넌스를 구축해 추진하는 전국 항만 최초의 통합 유지준설사업으로 항만의 안전성과 경쟁력을 확보하는 선도 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
