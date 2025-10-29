본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

고려 최대급 선박 '해남 송호리1호선' 발굴 보고서 나왔다

이종길기자

입력2025.10.29 09:00

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

길이 13.4m…곡물 실어 날랐던 무역선

해남 송호리 1호선

해남 송호리 1호선

AD
원본보기 아이콘

고려 시대 최대 규모 무역선의 실체가 드러났다. 길이 13.4m, 너비 4.7m 크기로, 쌀 등 곡물을 실어 날랐던 것으로 확인됐다.


국립해양유산연구소는 전남 해남 송호해수욕장에서 발견된 '해남 송호리 1호선'의 수중 발굴조사 보고서와 과학적 분석 보고서를 발간했다고 29일 밝혔다.

현재까지 확인된 가장 큰 고려 고선박이다. 바닥이 평평한 한선(韓船) 형태다. 외판 결합 방식이 기존 고려 선박과 달라 조선 기술의 변화를 보여주는 자료로 평가된다.


선체는 소나무·상수리나무·굴피나무 등 국내 목재로 제작됐다. 도기 항아리에선 볍씨 형태의 쌀이 다량 발견됐다. 피속·조·기장·메밀 등 다양한 곡물도 껍질째 실려 있었다.


해남 송호리 1호선 매몰 상태

해남 송호리 1호선 매몰 상태

원본보기 아이콘

이 선박은 2023년 5월 발견됐으며, 4개월간 발굴조사가 진행됐다. 보고서에는 방사성 탄소연대, 연륜 연대 분석 등 다양한 결과가 수록됐다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금·순금 챙긴 '퇴임 잔치' [단독]'서민의 금고'는 망쳐놓고…1500만원 공로금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하루 만보 힘들게 걸었는데"…'이렇게' 걸어야 사망 위험 '뚝'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

'일장기 패싱' 트럼프 황당 행동에 당황한 다카이치

세계 57개 박물관장, 루브르 응원 "모든 기관 도난 위협 받아"

같은 대학 출신? 조선족?…캄보디아 송환자 소문 알고보니

1500만원 특별퇴임 공로금…부실 합병에도 순금 챙겨간 새마을금고 임원들

트럼프, 베센트 향한 사심 발언?… 차기 Fed 의장 거론했다가 철회

새로운 이슈 보기