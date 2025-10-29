고려 최대급 선박 '해남 송호리1호선' 발굴 보고서 나왔다

길이 13.4m…곡물 실어 날랐던 무역선

해남 송호리 1호선 AD 원본보기 아이콘

고려 시대 최대 규모 무역선의 실체가 드러났다. 길이 13.4m, 너비 4.7m 크기로, 쌀 등 곡물을 실어 날랐던 것으로 확인됐다.

국립해양유산연구소는 전남 해남 송호해수욕장에서 발견된 '해남 송호리 1호선'의 수중 발굴조사 보고서와 과학적 분석 보고서를 발간했다고 29일 밝혔다.

현재까지 확인된 가장 큰 고려 고선박이다. 바닥이 평평한 한선(韓船) 형태다. 외판 결합 방식이 기존 고려 선박과 달라 조선 기술의 변화를 보여주는 자료로 평가된다.

선체는 소나무·상수리나무·굴피나무 등 국내 목재로 제작됐다. 도기 항아리에선 볍씨 형태의 쌀이 다량 발견됐다. 피속·조·기장·메밀 등 다양한 곡물도 껍질째 실려 있었다.

해남 송호리 1호선 매몰 상태 원본보기 아이콘

이 선박은 2023년 5월 발견됐으며, 4개월간 발굴조사가 진행됐다. 보고서에는 방사성 탄소연대, 연륜 연대 분석 등 다양한 결과가 수록됐다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>