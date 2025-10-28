日, 트럼프 방문 맞춰 '4천억달러' 투자 후보 공개

에너지·AI 인프라·광물 등 대상

도널드 트럼프 미국 대통령이 일본을 찾은 가운데 현지 기업들이 미국에 투자할 가능성이 있는 사업 목록을 공개했다.

일본 교도통신과 NHK에 따르면 일본 정부는 이날 홈페이지에 이런 내용을 담은 '미일 간 투자에 관한 공동 팩트시트'를 게재했다.

해당 자료를 보면, 일본 기업이 미국 투자에 관심을 보이는 분야는 ▲에너지 ▲인공지능(AI)용 전원 개발 ▲AI 인프라 강화 ▲중요 광물 등 네 가지다. 해당 분야의 사업 규모는 총 4000억달러(약 575조원)다.

대미 투자에 관심을 보인 기업은 히타치제작소와 도시바, 파나소닉, 미쓰비시전기, 소프트뱅크그룹 등 10곳이 넘는다. AP1000 원자로와 소형모듈원자로(SMR) 건설과 관련한 1000억달러(약 144조원) 규모의 미국 웨스팅하우스(원자력 발전소) 사업에 미쓰비시중공업, 도시바, IHI가 참여를 검토하는 식이다.

팩트시트에는 "미일 정부가 9월 4일 서명한 5500억달러 대미 투자 양해각서 대상이 되는 안건을 포함해 향후 공급망 강화에 기여할 여러 사업이 추진되는 것에 강한 기대감을 표명한다"는 내용이 담겼다.

아직 투자처가 결정된 곳은 없다. 팩트시트에 포함된 사업 중 일부를 일본 기업이 투자하면 기존에 약속된 대미 투자액에 포함될 수도 있을 것이란 전망이 나온다.

한편 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 전날 니혼게이자이신문(닛케이)과의 인터뷰에서 일본의 대미 투자액 절반 이상은 전력, 에너지 개발이 될 수 있다고 언급했다.





