정약용 정신 배우며 시정 체험…남양주시, '1일 명예시장' 223명 배출

이종구기자

입력2025.10.28 18:59

숏뉴스
경기 남양주시(시장 주광덕)는 28일 시청에서 관내 초등·중학생 8명을 대상으로 '제26기 1일 명예시장' 프로그램을 운영했다.

주광덕 남양주시장이 28일 시청에서 관내 초등·중학생 8명을 대상으로 '제26기 1일 명예시장' 프로그램을 운영하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 28일 시청에서 관내 초등·중학생 8명을 대상으로 '제26기 1일 명예시장' 프로그램을 운영하고 있다. 남양주시 제공

'1일 명예시장'은 행정 참여가 어려운 어린이에게 시정 체험 기회를 제공해 민주 시민의식과 리더십을 기를 수 있도록 돕기 위한 프로그램이다. 2022년 10월부터 시작해 이번 기수까지 총 26기를 운영하며 223명의 '남양주시 1일 명예시장'을 배출했다.


명예시장으로 위촉된 학생들은 하루 동안 남양주시장으로서 종합민원실·재난상황실·스마트시티통합센터를 견학하며 행정을 직접 체험하고, 어린이 눈높이에서 시정의 역할을 배우는 하루를 보냈다.

오후에는 정약용유적지와 실학박물관을 방문해 문화해설을 들으며 유네스코 세계기념인물로 등재된 다산 정약용 선생의 업적과 실학을 배우는 시간을 가진 후, 체험에 대한 소감을 나누는 만족도 설문을 끝으로 일정을 마무리했다.


1일 명예시장인 한 학생은 "남양주시가 이렇게 큰 대도시인 줄 알게 돼 의미 있는 시간이었고, 앞으로도 어린 학생들에게 관심과 지원이 많았으면 좋겠다"고 말했다.


주광덕 남양주시장은 "들판의 곡식이 농부의 발소리를 들으며 자라듯, 여러분도 매일 자신의 꿈을 관심으로 돌보고 응원하는 마음을 가져야 한다. 또한 정약용 선생처럼 끊임없이 기록하는 습관을 통해 창의적이고 자기주도적인 삶을 키워가길 바란다"며 "꿈의 실현을 위한 작은 실천과 올바른 마음가짐이 10년, 20년 후의 삶을 바꾸는 밑거름이 될 것"이라고 덧붙였다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
