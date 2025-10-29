롯데하이마트, 가전 할인 축제 '가전절'…행사상품 최대 65% 할인

가전 블랙 프라이데이 표방…올해 첫 행사

720여개 행사상품 대상

매장·온라인쇼핑몰 동시 진행

롯데하이마트 롯데하이마트 071840 | 코스피 증권정보 현재가 7,780 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,428 전일가 7,780 2025.10.28 15:30 기준 관련기사 롯데하이마트, 삼성·LG 김치냉장고 신제품 할인…최대 30만원 혜택롯데하이마트, 태양광 발전 상품 판매…설치부터 사후관리까지롯데하이마트, 아이폰17 시리즈 사전 예약…최대 24개월 무이자 전 종목 시세 보기 close 는 30일부터 다음 달 30일까지 '가전 블랙 프라이데이'를 표방한 대규모 가전 할인 축제 '2025 롯데하이마트 가전절'을 진행한다고 29일 밝혔다.

롯데하이마트 '가전절' 행사상품. 롯데하이마트 제공

가전절은 유통업계의 연말 특수를 겨냥해 연중 가장 큰 폭의 할인 혜택을 제공하는 행사로, 올해 처음 시작한다. '창고대개방' 콘셉트로 전국 310여개 롯데하이마트 매장과 온라인쇼핑몰에서 진행된다. 720여개 행사상품을 대상으로 최대 65% 할인, 균일가 할인 등을 제공할 계획이다.

매장 대표 행사상품은 LG전자 '1도어 김치냉장고' 95만원, 삼성전자 '비스포크 AI 콤보 세탁건조기' 270만원, 애플 '맥북에어 M2' 99만9000원, 쿠쿠전자 '미니 블렌더' 5만9000원, 풀무원 '20L 전자레인지' 5만5000원, 모노큐브 '무선 가습기' 1만4900원, LG전자 '32인치 곡면 모니터' 29만9000원, 모노큐브 가습기 1만4900원 등으로 최대 65% 할인한 가격에 선보인다.

균일가 행사상품은 IT가전 중심으로 9900원부터 2만9900원까지 특가에 마련했다. 대표 상품은 리줌 '무선 버티컬 마우스', 아이리버 '블루투스 이어폰' 등으로 9900원에 제공한다. 전시상품은 빔프로젝터, 사운드바를 최대 79%, 이외에 품목은 최대 40% 할인한 가격에 제공한다. 대표 상품은 제우스 '미니 빔 프로젝터' 9만9000원, LG전자 '사운드바' 19만9000원 등이다.

온라인쇼핑몰에서는 'PS4저스트댄스', 'PS4갓이터3' 등 게임 타이틀을 4990원 균일가에 선보인다. 또 행사상품을 최대 45% 할인해 제공한다.

매장에서 행사상품을 구매하면 구매 금액의 최대 50%를 엘포인트(L.POINT)로 증정한다. 아이폰 배터리 교체 서비스 상품을 구매하면, 아이폰 종류에 따라 최대 3만원을 엘포인트로 증정한다.

자체브랜드(PB) 'PLUX(플럭스)'는 1+1 행사를 진행한다. 겨울이 오기 전 미리 가습기를 마련하는 고객들의 수요를 고려해 오는 31일부터 매장에서 'PLUX 포터블 초음파 가습기'를 구매하면 추가로 1개를 무료로 증정한다.

또 매장에서 국민카드, 신한카드 등 행사 카드로 결제 시, 구매 금액의 5%를 최대 100만원까지 할인해 제공한다. 특히 다음 달 1일부터 6일까지 LG전자와 삼성전자의 행사상품을 구매하면, 구매 금액에 따라 최대 80만원 할인 혜택을 추가로 받을 수 있다.

우제윤 롯데하이마트 마케팅플래닝팀장은 "올해 처음 진행하는 가전절은 블랙 프라이데이 시즌에 맞춰 대형가전·생활가전, 스마트가전은 물론 가전 케어 서비스까지 아우르는 종합 할인 혜택으로 마련했다"며 "온·오프라인을 통틀어 국내 대표 가전 세일 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



