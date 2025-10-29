본문 바로가기
분석

"9월 주식·회사채 발행액 29조…전월比 47% ↑"

유현석기자

입력2025.10.29 06:10

올해 9월 국내 기업이 주식과 회사채 등을 발행해 조달한 자금이 전월 대비 47% 증가했다. 회사채 발행이 10조원 가까이 증가한 덕분이다.

"9월 주식·회사채 발행액 29조…전월比 47% ↑"
29일 금융감독원이 발표한 '9월중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 9월 주식·회사채 공모발행액은 28조6941억원으로 전월 대비 47%(9조1783억원) 증가했다.


9월 주식 발행 규모는 전월 대비 58.3%(5164억원) 감소한 3698억원을 기록했다. IPO가 2431억원, 유상증자가 1267억원으로 각각 18.1%, 78.5% 줄었다.

반면 회사채 발행액은 28조3243억원으로 전월 대비 52%(9조6947억원) 증가했다. 일반 회사채는 5조7130억원으로 562.8%(4조8510억원) 급증했다. 자금 용도로는 차환목적 비중이 94.5%에서 77.2%로 감소했으며 운영 및 시설 목적 발행이 각각 5.5%, 0%에서 18.5%와 4.4%로 커졌다.


신용등급별로는 AA등급 이상 회사채 발행 비중이 55%에서 66.5%로 높아졌다. 반면 A등급 및 BBB등급 이하 발행 비중은 각각 26.9%와 18.2%에서 25.9%와 7.6%로 감소했다.


회사채 잔액은 741조8878억원으로 전월 대비 1.9%(13조6117억원) 증가했다. 일반회사채는 상환금액 2조7630억원을 초과하면서 순발행으로 전환했다.

9월 기업어음(CP)과 단기사채 발행 실적은 150조326억원으로 전월 대비 12%(16조488억원) 증가했다.


CP 발행액은 48조210억원으로 전월 대비 25.8%(9조8386억원) 증가했다. 이 중 일반 CP는 25조1830억원, 기타 자산유동화기업어음(ABCP)은 20조7943억원으로 각각 11%, 55.5% 증가했다. 반면 PF-ABCP는 2조437억원으로 3.1% 감소했다. 잔액은 230조3848억원으로 지난달 말 대비 1.8%(4조1437억원) 증가했다.


단기사채 발행액은 102조116억원으로 6.5%(6조2102억원) 증가했다. 일반단기사채는 71조483억원, PF-AB단기사채는 15조9355억원으로 각각 6.6%, 13% 증가했다. 반면 기타 AB단기사채는 15조227억원으로 0.2% 감소했다. 잔액은 81조8341억원으로 7.3%(5조5973억원) 증가했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

