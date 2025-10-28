기업은행, IBK 함께하는 장애인신탁 출시

금전 최대 5억원, 부동산 무제한 가입

금전·부동산 모두 비과세는 5억원까지

IBK 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 19,450 전일대비 80 등락률 -0.41% 거래량 668,867 전일가 19,530 2025.10.28 14:38 기준 관련기사 기업은행, 올해의 브랜드상 동반성장 부문 수상기업은행, 지역 균형발전·첨단산업 육성 특별지원 나서[2025국감]금융공기업 여성 임원 비율 5.2%…평균임금도 80% 전 종목 시세 보기 close 은 'IBK 함께하는 장애인신탁'을 출시했다고 28일 밝혔다.

가입 대상은 상속 및 증여세법 등 관련 법령에서 정한 장애인이다.

신탁 재산은 가족 등에게 증여받은 금전과 부동산으로 금전은 최대 5억원, 부동산은 금액 제한 없이 가입 가능하다. 비과세 혜택은 금전·부동산 모두 5억원까지다.

가입자는 신탁 운용수익을 수시로 출금할 수 있다. 중증장애인이 의료비·특수 교육비·생활비를 사유로 원금을 출금할 경우 증여세 부담 없이 인출 가능하다.

기업은행은 증여세 신고 절차를 지원하고 시각장애인 고객을 위한 음성 안내 서비스를 제공해 금융 접근성을 높일 예정이다.

자세한 내용은 기업은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.

기업은행 관계자는 "이번 상품이 장애인 고객의 자산관리와 생활 안정에 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 금융 취약계층을 위한 상품 및 서비스를 확대해 사회적 책임을 실현해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



