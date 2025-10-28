본문 바로가기
수원남부소방서, 28일 겨울철 앞두고 숙박시설 화재 안전점검

이영규기자

입력2025.10.28 14:38

경기 수원남부소방서가 28일 소방청과 함께 숙박시설 현장 안전점검을 실시했다.


이번 점검은 겨울철을 앞두고 숙박시설에서 발생할 수 있는 화재 위험요인을 사전에 점검하고 대비하는 데 초점을 맞춰 진행됐다.

수원남부소방서와 소방청 관계자들은 수원 인계동 숙박시설을 방문해 화재 안전 소통 시간을 가지며 관계인 의견 청취와 화재예방수칙을 당부하고, 숙박시설 내 화재취약장소와 소방시설 등을 확인했다.


경기 수원남부소방서가 소방청과 함께 인계동 숙박시설을 찾아 겨울철 화재 관련 간담회를 하고 있다. 수원남부소방서 제공

고영주 수원남부소방서장은 "숙박시설은 불특정 다수가 이용하는 시설인 만큼 작은 부주의가 대형 인명 피해로 이어질 수 있다"며 "지역 내 숙박시설에 대해 지속적으로 자율 안전관리와 정기점검 참여를 독려하겠다"고 말했다.


한편 수원남부소방서는 지난해 11월부터 올해 2월까지 '숙박시설 내 완강기 상시 걸어두기'와 '휴대용비상조명등 활용 비상구 네비게이션' 등을 추진했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
