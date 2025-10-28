세아, 철강 침체 속 항공소재로 방향 튼다… 창녕에 588억 신공장

급랭 열처리 설비 국내 첫 도입

2034년까지 1000억원 투입

세아베스틸지주가 철강 중심 구조에서 벗어나 항공·방산용 첨단소재로 사업 전환을 가속하고 있다. 글로벌 항공기 소재 시장이 구조적 성장세에 진입하자 선제적 수요 대응과 미래 성장동력 확보를 위한 신규 투자에 나선 것이다.

세아베스틸지주는 자회사 세아항공방산소재가 경남 창녕군에 연간 770t 규모의 고강도 알루미늄 소재 생산공장을 신설한다고 28일 밝혔다. 총 투자액은 588억원으로, 2027년 상반기 준공하고 하반기부터 상업 생산에 돌입할 예정이다. 생산된 고강도 알루미늄 소재는 보잉(Boeing), 엠브라에르(Embraer), 이스라엘항공우주산업(IAI) 등 글로벌 항공기 제작사에 공급된다.

세아항공방산소재의 다양한 크기의 고강도 알루미늄 소재가 야적장에 적재돼 있다. 세아홀딩스 제공 AD 원본보기 아이콘

세아항공방산소재는 향후 2034년까지 설비 증설을 단계적으로 추진해 총 투자 규모를 약 1000억원까지 확대할 계획이다. 이번 신공장은 최신식 압출기와 열처리기를 갖춘 첨단 생산라인으로, 항공기 동체와 날개 등에 투입되는 핵심 알루미늄 소재를 생산한다. 특히 고온에서 소재를 급속 냉각시켜 강도·내식성·인성을 높이는 '급랭 방식 특수 열처리 설비'를 국내 최초로 도입해 기술 경쟁력을 강화할 방침이다.

이번 투자는 철강 시장 침체 속에서 항공·방산 소재 중심의 사업 포트폴리오를 강화하려는 전략적 결정이다. 세아항공방산소재는 올해 상반기 매출 660억원, 영업이익 134억원, 영업이익률 20.3%를 기록하며 창사 이래 상반기 최대 실적을 달성했다.

한국우주항공산업협회 '세계항공우주 소재시장 보고서'에 따르면 글로벌 항공기 소재 시장은 2022년 44조원에서 2032년 102조원으로 약 132% 성장할 것으로 전망된다. 세아그룹은 이를 차세대 성장 시장으로 보고 선제적으로 투자에 나선 것으로 풀이된다.

세아베스틸지주 관계자는 "이번 신공장 설립은 성장성이 입증된 글로벌 항공 소재 시장 선점을 위한 결정"이라며 "축적된 고강도 알루미늄 소재 기술을 기반으로 글로벌 항공기 제작사들의 핵심 공급망 파트너로 도약하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



