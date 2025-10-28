본문 바로가기
전국
경력기자공개채용
여성포럼
호남

광주 서구, 30일 '양동통맥축제' 연다

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.28 14:03

내달 1일까지 사흘간 진행
'양동통맥, 너랑 나랑 통했잖아' 주제

광주시 서구가 오는 30일부터 내달 1일까지 3일간 양동전통시장 구6번로와 태평교 일대에서 '제3회 양동통맥축제'를 연다.


28일 서구에 따르면 이번 축제는 '양동통맥(通脈), 너랑 나랑 통했잖아'를 주제로 전통시장과 시민이 소통하고 세대가 어우러지는 미식문화의 장으로 마련됐다.

양동통맥축제 포스터. 광주 서구 제공

양동통맥축제 포스터. 광주 서구 제공

축제는 매일 오후 3~9시까지 진행되며, 개막식은 오는 30일 오후 5시 지역 예술팀 공연으로 시작해 전통시장 내 7개 시장이 함께하는 화합 퍼포먼스가 이어진다.

축제 기간에 구6번로를 포함한 시장 일부는 '이팅존(Eating Zone)'으로 꾸며진다. 이 구역에서는 식음 테이블 250여 개가 설치되고 통닭·닭꼬치·닭강정·홍탁·건어물·떡볶이 등 60여종의 시장 대표 먹거리를 맥주와 함께 즐길 수 있다.


구는 '바가지 요금 없는 부스'를 운영하고, 식재료를 시장 안에서 자급하는 선순환 체계를 구축해 시장 활성화를 꾀할 방침이다.


양동통맥축제의 흥을 더할 공연 프로그램도 다채롭다. 주무대에서는 ▲지역 밴드와 예술인이 참여하는 '치얼스 스테이지(CHEERS STAGE)'를 비롯해 ▲댄스 인 더 마켓 ▲양동 EDM ▲상인 동아리 공연 등이 이어진다.

축제 마지막 날에는 방문객 참여형 무대가 채워진다. ▲추억의 종이배행기 날리기 대회와 함께 ▲야 너두? 야 나두! 양동 누구나 노래자랑이 주무대에서 진행되며, 건어물 시장 사거리에서는 랜더플레이댄스가 열려 방문객들의 흥미를 더할 예정이다.


이외에도 ▲추억의 사연소개 ▲시장물건 깜짝경매 ▲떡케이크 꾸미기, 어항캔들만들기 등 체험 프로그램도 마련된다. 시장 내부에서도 미니버스킹을 진행해 폭넓은 공연이 방문객에게 펼쳐진다.


이번 축제는 서구가 주최하고 양동전통시장 활성화 협의체가 주관하며, 광주 서구의회, 소상공인시장진흥공단, 코레일, 광주관광공사, 선한병원, 카스, 보해양조가 후원·협찬했다.


축제를 총괄하는 양동전통시장 활성화 협의체는 "이번 행사는 상권활성화 사업 종료 이후 상인들이 자발적으로 기획·추진한 첫 축제로 의미가 깊다"며 "전통시장의 맛과 정을 느낄 수 있는 다채로운 프로그램을 통해 시민들이 특별한 추억을 쌓을 수 있길 바란다"고 말했다.


축제와 관련된 자세한 프로그램 내용과 일정은 양동통맥축제 공식 누리집이나 운영사무실에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
