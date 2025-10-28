S-OIL, 대규모 경품 쏜다… ‘MY S-OIL 구도일 Dream’ 진행

10월28일부터 한달간, 보너스카드회원 49만명에 제공



누적 주유고객에 공기청정기·게임기·무선이어폰 기회도

S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)이 대규모 경품행사에 돌입했다.

S-OIL은 10월 28일부터 11월 27일까지 한달간 전국 S-OIL 주유소 및 충전소를 이용하는 보너스카드 회원을 대상으로 'MYS-OIL 구도일 Dream' 경품행사를 진행한다고 알렸다.

이번 경품행사는 5만원 이상 주유(LPG는 3만원 이상 충전) 후 보너스카드를 적립한 고객 중 49만명을 추첨해 모바일 주유쿠폰(1만원, 5000원, 3000원)과 커피 쿠폰을 증정한다. 당첨 결과는 카카오 알림톡을 통해 안내되며 당첨 고객은 안내 메시지 내 링크를 통해 MYS-OIL 앱 '빠른주유' 전용쿠폰(3000원)을 추가로 받을 수 있다.

'빠른주유'는 MY S-OIL 앱에 등록한 카드와 포인트, 쿠폰 등을 체크해 실물카드 없이 쉽고 간편하게 결제가 가능한 서비스이다. 보너스포인트 자동 적립, 종이영수증을 대체해 자원 절약과 환경 보호에 기여하는 전자영수증 발급 등 다양한 편의 기능도 함께 활용할 수 있다.

또 행사 기간에 누적 12만원 이상 주유 고객에게는 'MYS-OIL' 앱에서 공기청정기, 게임기, 무선 이어폰 등 다양한 경품을 받을 수 있는 응모권을 지급하며 당첨자는 12월 3일 추첨을 통해 선정된다.

S-OIL 관계자는 "상반기 경품행사에 대한 고객의 뜨거운 성원에 힘입어 하반기에도 주유비 절감 혜택과 함께 '빠른주유'를 통한 더 편리한 주유 경험을 제공해 드리고자 이번 프로모션을 마련했다"고 설명했다.

경품행사에 대한 자세한 내용은 'MY S-OIL' 앱 또는 S-OIL 보너스카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.





