본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

"차 없이 김치축제 즐기자"…광주시 '대자보 챌린지'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.28 10:53

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'대중교통·자전거·보행' 방문 인증
매일 선착순 300명 기념품 증정

김치축제 '대자보 챌린지' 포스터. 광주시 제공

김치축제 '대자보 챌린지' 포스터. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시는 광주김치축제 기간인 오는 31일부터 내달 2일까지 사흘간 '대자보 챌린지'를 진행한다고 28일 밝혔다.


'대자보 챌린지'는 '승용차 대신 대중교통·자전거·보행으로 축제장 찾아오기'를 목표로 한다. 이를 달성·인증한 시민들에게는 현장에서 소정의 기념품(양말 세트·장바구니·미니 수건 중 1개)을 증정한다.

대중교통을 이용한 시민들은 당일 버스·지하철 내에서 본인 얼굴이 나오도록 촬영된 사진으로 도전(챌린지) 성공을 인증할 수 있다. 도보 방문자는 휴대전화 걷기 앱의 당일 보행 기록(8,000보 이상)을, 자전거 이용자는 타고 온 자전거를 제시하면 된다.


축제 기간 시청 행정동 앞에서 운영되는 '대자보 캠페인 부스'는 매일 부스를 방문해 도전 성공을 인증하는 선착순 300명(3일간 900명)에게 기념품을 증정한다.


윤미라 광주전략추진단장은 "축제 기간 교통체증이나 주차공간 부족 문제를 줄이고 쾌적한 축제 분위기를 조성하고자 챌린지를 마련했다"며 "많은 시민이 대자보 정책을 체감하도록 앞으로도 다양한 방식의 대자보 챌린지를 추진할 방침이다"고 말했다.

한편 시는 오는 29일 0시부터 내달 2일 24시까지 5일간 시청 앞 도로(시청 정문 사거리~한국은행 후문 삼거리 구간)를 차 없는 거리로 운영한다. 시내버스도 우회 운행된다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기