"차 없이 김치축제 즐기자"…광주시 '대자보 챌린지'

'대중교통·자전거·보행' 방문 인증

매일 선착순 300명 기념품 증정

김치축제 '대자보 챌린지' 포스터. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 광주김치축제 기간인 오는 31일부터 내달 2일까지 사흘간 '대자보 챌린지'를 진행한다고 28일 밝혔다.

'대자보 챌린지'는 '승용차 대신 대중교통·자전거·보행으로 축제장 찾아오기'를 목표로 한다. 이를 달성·인증한 시민들에게는 현장에서 소정의 기념품(양말 세트·장바구니·미니 수건 중 1개)을 증정한다.

대중교통을 이용한 시민들은 당일 버스·지하철 내에서 본인 얼굴이 나오도록 촬영된 사진으로 도전(챌린지) 성공을 인증할 수 있다. 도보 방문자는 휴대전화 걷기 앱의 당일 보행 기록(8,000보 이상)을, 자전거 이용자는 타고 온 자전거를 제시하면 된다.

축제 기간 시청 행정동 앞에서 운영되는 '대자보 캠페인 부스'는 매일 부스를 방문해 도전 성공을 인증하는 선착순 300명(3일간 900명)에게 기념품을 증정한다.

윤미라 광주전략추진단장은 "축제 기간 교통체증이나 주차공간 부족 문제를 줄이고 쾌적한 축제 분위기를 조성하고자 챌린지를 마련했다"며 "많은 시민이 대자보 정책을 체감하도록 앞으로도 다양한 방식의 대자보 챌린지를 추진할 방침이다"고 말했다.

한편 시는 오는 29일 0시부터 내달 2일 24시까지 5일간 시청 앞 도로(시청 정문 사거리~한국은행 후문 삼거리 구간)를 차 없는 거리로 운영한다. 시내버스도 우회 운행된다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



