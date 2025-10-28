부산교육청, 업무자동화 프로그램 개발대회 시상… 교직원이 행정효율 높여

부산시교육청 직원들이 현장에서 직접 발굴한 아이디어로 불필요한 행정 절차를 줄이고, 단순 반복 업무를 자동화할 수 있는 다양한 프로그램을 선보였다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 27일 오후 교육청 회의실에서 '업무 자동화 프로그램 개발대회' 우수작에 대한 시상식을 열었다. 이번 대회는 지난 8~9월 교육청 소속 교직원을 대상으로 진행, 현장 중심의 행정혁신을 촉진하기 위한 취지로 마련됐다.

대회에는 총 43편의 프로그램이 출품돼, 이 중 실용성과 확장성을 기준으로 심사를 거쳐 5팀이 수상했다.

대상(상금 500만원)은 부산사대부고 권보성 교사가 개발한 '분반편성자동화 및 관리프로그램'이 차지했다. 이 프로그램은 고교학점제 도입으로 복잡해진 분반 편성 과정을 자동화해, 교원의 행정 부담을 크게 덜 수 있다는 평가를 받았다.

우수상(상금 250만원)은 본청 총무과 홍민기 주무관과 인성체육급식과 박경령 주무관으로 구성된 에듀아이팀의 '관외여비정산프로그램'이 선정됐다. 출장보고서와 정산서를 자동으로 생성해 행정 효율을 크게 높인 점이 높은 평가를 받았다.

장려상(각 100만원)은 세 팀이 수상했다. ▲동래고 임병율 교사와 남산고 김혜경 교사의 체크체커팀은 '고교학점제 수강신청 자동점검프로그램'을 개발해 수강신청 오류를 자동으로 검출하고 개인별 결과를 정리할 수 있도록 했다. ▲대명여고 송유일 교사의 유일팀은 학교별 통계 보고서를 손쉽게 생성할 수 있는 '성적취합도우미'를 선보였다. ▲동명초 신욱재 주무관의 업무사대보험팀은 매크로를 활용해 고지서 취합을 자동화하는 '교육공무직원 4대보험 통합프로그램'을 개발했다.

김석준 교육감은 "현장의 불편을 직접 해결하려는 교직원들의 창의적인 노력이 행정 혁신의 출발점"이라며 "수상작이 실제 학교와 기관에서 활용될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다. 이어 "이번 대회가 교직원들의 업무 효율을 높이고, 디지털 전환 문화를 확산하는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.





영남취재본부 조충현 기자



