창원특례시, '멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전' 수상작 전시

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.28 10:37

28일부터 11월 6일까지 시청 본관
1층 로비 … 시민 수상작 21점 전시

경남 창원특례시는 제579돌 한글날(10월 9일)을 기념해 연 '멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전'의 수상작 전시회를 개최한다. 전시는 28일부터 11월 6일까지 창원시청 본관 1층 로비에서 열린다.

창원특례시 ‘멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전’ 수상작 전시.

창원특례시 '멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전' 수상작 전시.

올해 2회를 맞은 이번 공모전에는 시민 60명이 멋글씨 작품 74점을 출품했다. 이 가운데 으뜸상을 받은 배영희 씨의 '정지에 가가 정구지 지짐이 지지가 지렁도 챙기가 후딱 내와라카이'를 비롯해 버금상 3명, 보람상 11명 등 시민 수상작 21점이 전시된다. 으뜸상 작품 속 '정지(부엌)', '정구지(부추)', '지렁(간장)' 등은 예부터 창원 지역을 중심으로 쓰여온 토박이말로, 지역의 언어적 정체성과 따뜻한 생활 문화를 느낄 수 있다.


시는 전시와 함께 수상작을 모은 '멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전' 작품 모음 책자(리플릿)를 제작해 비치하고, 5개 구청에도 배포해 더 많은 시민이 지역어의 아름다움에 관심을 가지고 익힐 수 있도록 도울 예정이다.

이동호 국어책임관(공보관)은 "단순히 행사에 머무르지 않고 시민들과 함께 토박이말의 아름다움을 공유하고자 전시와 작품 모음 책자를 마련했다"며 "이번 행사가 지역어 발굴과 확산에 기여하길 바란다"고 말했다.


한편, 창원시는 한글날을 맞아 시 전 부서와 읍면동을 대상으로 진행한 '행사명 바로쓰기 우수부서 공모전'을 통해 7개 부서를 선정했으며, 10월부터 11월까지 구청을 순회하며 '인공지능(AI) 활용 공공언어 바로잡기 교육'을 총 6회에 걸쳐 진행한다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
