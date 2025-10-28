본문 바로가기
삼성전자, '라 리스트 2026' 시상식서 혁신적 주방 경험 선보여

김형민기자

입력2025.10.28 10:28

글로벌 미식 가이드…비스포크 AI 가전 전시
국내외 정상급 셰프 등 대상 최신 AI 소개
주방 가구장에 맞춘 '키친핏 맥스 디자인'
'AI 비전 인사이드'·'유산균 숙성' 시연

삼성전자는 지난 27일 인천 파라다이스시티에서 열린 '라 리스트 2026' 시상식에서 인공지능(AI)을 탑재해 주방 경험을 혁신하는 다양한 비스포크 AI 가전을 선보였다고 28일 밝혔다.


이하연 명인이 '라 리스트(La Liste) 2026' 시상식에 마련된 삼성전자 AI 가전 전시에서 '비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스'의 기능을 시연하고 있다. 삼성전자

라 리스트는 글로벌 미식계를 대표하는 레스토랑 가이드다. 매년 전 세계 200여개국의 레스토랑, 호텔, 페이스트리샵을 평가해 글로벌 톱1000 셀렉션을 발표한다. 창립 10주년을 맞은 이번 시상식에는 기 사부아, 에릭 리페르, 안성재 등 국내외 정상급 셰프와 미식 전문가들이 대거 참석했다.

삼성전자는 이번 행사에 공식 파트너사로 참여해 비스포크 AI 주방 가전의 혁신적인 AI 기능과 디자인을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 마련했다.


VIP 응접실로 꾸며진 체험 공간에 '비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스' 냉장고, '비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스' 김치냉장고 등 '키친핏 맥스' 디자인의 냉장고와 올인원 조리기기 '비스포크 큐커 멀티' 등이 전시됐다. 또한 유명 디저트 전문가 박준우 셰프, 김치 전문가 이하연 명인 등이 삼성 주방 가전의 다양한 기능을 소개하는 시연 행사도 했다.


박 셰프는 '비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스' 냉장고의 9형 스크린을 통해 식재료를 알아서 인식하고 관리하는 'AI 비전 인사이드' 기능과 "냉장고 오른쪽 문 열어줘" 등의 음성 명령으로 냉장고 문을 손쉽게 열 수 있는 기능인 '오토 오픈 도어' 기능 등을 소개해 많은 관심을 받았다.

또한 좌우 4㎜ 간격만으로 문이 가구에 닿지 않고 108도까지 활짝 열리는 키친핏 맥스 디자인과 냉장고에 맞춰 기존 가구장을 리폼해 주는 '가전 가구장 리폼 서비스'도 자세히 소개했다.


이어 이 명인은 '비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스' 김치냉장고의 '유산균 아삭 숙성' 기능을 소개했다. 유산균 아삭 숙성 기능은 최적의 숙성 온도를 유지해 김치의 아삭한 식감을 지켜준다.


삼성전자가 27일 인천 파라다이스시티에서 열린 '라 리스트(La Liste) 2026' 시상식에서 주방 경험을 혁신하는 다양한 비스포크 AI 가전을 선보였다. 삼성전자

이외에도 삼성전자는 올인원 조리기기 '비스포크 큐커 멀티'를 활용해 '스마트싱스 푸드' 서비스도 선보였다. 스마트싱스 푸드 서비스는 AI 기반 레시피 추천, 조리기기에 설정값 전송, 추천 레시피 속 식재료 구매 등의 기능을 지원한다.


삼성전자는 이번 시상식에서 라 리스트와 함께 삼성 AI 가전 혁신 기술을 활용해 한국의 전통 미식 계승하고 있는 이하연 명인에게 특별상인 '장인정신상'을 수여하기도 했다.


황태환 삼성전자 DA사업부 부사장은 "세계 정상급 셰프들이 모인 라 리스트 행사에서 비스포크 AI 가전의 차별화된 주방 경험을 선보여 뜻깊다"며 "사용자의 라이프스타일에 맞춰 편의성을 높이는 AI 기능과 서비스, 공간의 품격을 높이는 디자인이 조화를 이루는 삼성 AI 가전을 지속 선보일 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
