삼성SDI, 3분기 영업손실 5913억… 전년비 '적자전환'

전기차 배터리 둔화 여파

美 합작법인 SPE 가동 돌입

내년 ESS 생산능력 30GWh 목표

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 314,000 전일대비 29,000 등락률 +10.18% 거래량 1,865,818 전일가 285,000 2025.10.28 11:02 기준 는 올해 3분기 연결 기준 영업손실이 5913억원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 28일 공시했다. 매출은 3조518억원으로 22.5% 감소했다.

사업 부문별로 배터리 매출은 2조8200억원으로 전년 동기와 비교해 23.2% 줄었다. 영업손실은 6301억원으로, 전기차 배터리 판매 둔화와 미국의 ESS(에너지저장장치) 관세 정책 영향으로 적자 폭이 확대됐다. 전자재료 부문 매출은 2318억원으로 전년 동기 대비 12.1% 감소했다. 영업이익은 388억원으로 집계됐다.

삼성SDI는 어려운 경영 환경 속에서도 전기차·ESS용 배터리 수주 확대에 주력해 의미 있는 성과를 거뒀다고 평가했다. 앞서 회사는 올해 원통형 46파이와 각형 배터리를 앞세워 글로벌 완성차와 110GWh 규모의 공급 계약을 맺고, 국내 ESS 중앙계약시장 수주에도 성공했다. 또 'SBB 1.7'(NCA)과 'SBB 2.0'(LFP) 신제품을 선보여 미국 현지용 차세대 ESS 라인업을 구축했다.

삼성SDI는 4분기에는 유럽 전기차 시장과 미국 ESS 시장 성장세에 힘입어 실적이 개선될 것으로 내다봤다. 회사는 이에 따라 ESS 시장 역량 강화, 전기차 시장 점유율 확대, 운영 효율화 등을 중점 추진할 방침이라고 밝혔다.

삼성SDI는 당장 이달 스텔란티스와 미국 합작법인 '스타플러스에너지(SPE)'에서 NCA 기반 배터리 생산을 시작했다. 내년 4분기에는 LFP 배터리 라인을 전환해 미국 내 ESS용 배터리 생산능력을 연간 30GWh 수준으로 확대할 계획이다.

삼성SDI 관계자는 "안전성과 고에너지밀도를 갖춘 각형 배터리에 대한 수요가 늘고 있다"며 "비(非)중국계 업체 중 유일한 각형 배터리 공급사로서 미국 ESS 시장 내 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



