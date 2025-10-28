국립경국대, 세계 식물보건 무대에서 빛나다

'식물병 진단 경진대회' 1등상 쾌거

스마트 병해진단 시스템이 만든 혁신의 성과

국립 결국 대학교(총장 정태주)가 '2025 한국 식물병리학회 추계 국제학술대회' 식물 병 진단 경진대회에서 1등 상을 비롯한 주요 상을 석권하며, 첨단 병해 진단 분야의 새로운 중심으로 떠올랐다.

식물병 진단 경진대회 AD 원본보기 아이콘

이번 학회는 지난 10월 21일부터 24일까지 경주 더케이호텔에서 'Korean Plant Pathology toward World Plant Health'를 주제로 열렸으며, 국내외 연구자 약 600명이 참여해 세계 식물 보건(Plant Health)의 미래를 논의했다.

경진대회에서 국립경국대 식물의학과 임상 식물병리실(지도교수 전용호) 소속 김희진 대학원생이 최고 영예인 1등 상(농촌진흥청장상)을 수상했다. 이어 김중연, 안현근 대학원생이 한국 식물병리학회장상을 나란히 거머쥐며 국립경국대의 연구 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

이번 대회는 한국 식물병명 목록(총 500건)을 기반으로, 제한된 시간 안에 스마트폰으로 병해 사진을 분석·진단하는 방식으로 진행됐다. 국립경국대 학생들은 정확한 병증 식별 능력과 임상적 분석 역량을 발휘해 전국 대학 및 연구기관 참가자 중 압도적인 성과를 거뒀다.

특히 이번 성과의 배경에는 국립경국대 글로컬 대학추진단(단장 임재환)의 지원으로 구축된 '식물종합병원 병해 진단시스템'이 있다.

이 시스템은 현장 사진을 기반으로 인공지능 분석과 데이터베이스를 결합한 스마트 병해진단 플랫폼으로, 수상 학생들은 해당 시스템의 구축과 개선 작업에 직접 참여해왔다.

전용호 지도교수는 "학생들이 실험실을 넘어 현장에서 문제를 해결할 수 있는 진단 역량을 길러온 결과"라며 "이번 수상은 국립경국대가 임상 식물병리 교육의 선도 모델로 자리 잡았음을 보여주는 상징적 사례"라고 강조했다.

한편, 이번 학술대회에서는 구두 발표 53건, 포스터 발표 350여 건 등 총 400여 건의 연구 발표가 이어지며 학문 교류의 장이 열렸다.

한국 식물병리학회는 이번 대회를 통해 'World Plant Health'라는 글로벌 비전을 제시하며, 국내 연구자들이 세계 식물 보건 의제에 적극적으로 참여하는 계기를 마련했다.

학회 관계자는 "국립경국대를 비롯한 국내 연구진들의 활약이 한국 식물병리학의 국제 위상을 한층 높였다"며 "학문과 기술, 현장이 연결되는 새로운 연구 생태계가 형성되고 있다"고 밝혔다.

국립경국대의 이번 성과는 단순한 수상 이상의 의미를 지닌다. 연구와 현장을 잇는 '스마트 진단 기술'과 '글로컬 교육모델'의 결합이 만들어낸 결과로, 한국 농업과 식물 보건의 미래가 대학의 실험실에서부터 새롭게 열리고 있다.

식물병 진단 경진대회 원본보기 아이콘





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>