정읍시, 내달 8일 '손보미 작가' 초청 강연

호남취재본부 표영길

입력2025.10.28 09:47

'나를 만든 문장들' 주제

전북 정읍시는 내달 8일 정읍 신태인도서관에서 손보미 작가를 초청해 강연을 진행한다고 28일 밝혔다.


손보미 작가는 이번 강연에서 '나를 만든 문장들'이라는 주제로, 소설가가 되기까지 영향을 준 작품·문장에 대해 지역 독자들과 이야기를 나눌 예정이다.

손보미 작가. 정읍시 제공

손보미 작가. 정읍시 제공

손 작가는 2009년 '침묵'으로 21세기문학, 2011년 '담요'로 동아일보 신춘문예에 당선되며 소설가로 등단했다. 이후 젊은작가상·대산문학상·이효석 문학상·이상문학상 등 대한민국을 대표하는 문학상을 연달아 수상하며 그 실력을 인정받고 있다. 최근 출간된 '세이프시티'(2025)를 비롯해 '사랑의 꿈'(2023)·'작은동네'(2020) 등 다수의 저서를 꾸준히 발표하고 있다.

신태인도서관 관계자는 "올해 소설가 김숨·정보라 작가와 정신과 의사 문요한 작가 등 다양한 작가와의 만남을 추진했다"며 "일상 속 쉼이 돼주는 문학작품 저자를 직접 만나는 시간들을 통해 책·글쓰기에 대한 흥미를 돋아 가까운 동네 도서관에 대한 관심을 높이는 계기가 될 수 있기를 희망한다"고 전했다.


강연 접수는 정읍시립도서관 홈페이지에서 선착순으로 가능하며, 관련 내용은 담당자에게 문의를 통해 좀 더 자세하게 확인할 수 있다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
